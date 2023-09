Quanto costano frutta e verdura di stagione? Ecco i prezzi al kg oggi e perché si risparmia

Scegli sempre prodotti di stagione? Fai bene, soprattutto se si tratta di frutta e verdura. Ma sai quanto costa un chilo di pere o pesche attualmente? Vediamo i prezzi degli alimenti più consumati a settembre.

Mangiare frutta e verdura è una scelta sana, soprattutto se sono di stagione. Spesso ce le sentiamo consigliare per la dieta, e per motivi assai validi. Ma oggi non vogliamo soffermarci sulle arcinote proprietà nutritive di questi alimenti. Bensì, tratteremo la questione dal lato economico, analizzando i costi attuali sugli scaffali del supermercato. Dunque, vediamo quanto costano frutta e verdura di stagione, partendo dalla convenienza per le tasche.

Perché comprare alimenti stagionali?

Forse non è una domanda frequente, tuttavia andrebbe presa in considerazione. Perché a luglio conviene comprare le pesche, mentre a gennaio si preferirebbero broccoli e arance? La risposta è semplice. Frutta e verdura di stagione sarebbero più nutrienti e il loro costo inferiore. Infatti, pensandoci bene realizzeremmo come le risorse impiegate per la coltivazione siano minori. Per non parlare della sostenibilità ambientale, visto che crescono e maturano in un ambiente ideale. Un fattore non indifferente per le casalinghe, per cui oggigiorno anche un paio d’euro in meno potrebbero fare la differenza.

Scopriamo quanto costano frutta e verdura di stagione attualmente

Per la valutazione abbiamo preso in considerazione i prezzi attuali di un supermercato medio. Guardando tra gli scaffali, si scopre che le pesche nettarine e le noci gialle costano sui 2,20 euro al kg. La stessa quantità di susine rosse, invece, ha un prezzo per chilo attorno agli 1,80 euro. I meloni gialli o verdi si trovano sui 2,50 euro al kg, mentre un’anguria di piccole dimensioni viene circa 2 euro al kg.

Non dimentichiamoci, poi, che all’ultima frutta estiva si affiancano i primi alimenti autunnali. L’uva, per esempio, in base alla qualità ha un costo che varia dai 2 ai 5 euro al chilo. Anche per le pere il discorso è uguale. Le Williams, per esempio, vengono sui 2,70 al kg.

Invece la verdura?

Tra la verdura di settembre spiccano ancora le zucchine. Il costo al kg varia dai 2 ai 2,50 euro. I pomodori, che ci hanno accompagnato per tutta l’estate, hanno prezzi variabili. Un kg di cuore di bue viene sui 2,75 euro, mentre i ciliegini sui 3,90 euro. Sale un po’ il prezzo dei peperoni, che sfiora i 3 euro al chilo. Infine, con 2 o 3 euro possiamo mettere nel carrello un chilo di deliziosi cetrioli.