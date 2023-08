Ottimi vini a prezzi bassi: ecco i nomi di quelli più buoni e che costano poco, presenti al supermercato

Spendi bene i tuoi soldi e metti nel carrello questi 3 vini di ottima qualità ma con prezzi concorrenziali.

Un buon bicchiere di vino a tavola è un piacere per il cuore e per il palato. Capita spesso di dare una svolta ad una cena mediocre semplicemente aprendo una bottiglia di un ottimo vino profumato.

Il mercato dei vini è molto variegato, anche e soprattutto quando si parla di prezzi. Esistono, per l’appunto, molte tipologie di vini, che variano in base alla modalità e ai tempi di lavorazione del frutto, e non solo.

Anche le caratteristiche del territorio di produzione, o le tecniche di conservazioni sono importanti. Tutti questi sono fattori che incidono sul prezzo finale di un vino.

Al supermercato possiamo trovare diversi vini, con prezzi che variano molto. È facile trovare vini acquistabili con pochi euro, ma è possibile anche reperire vini di lusso e di alta gamma.

Ma esistono vini che siano economici ma non per questo meno buoni? È possibile raggiungere un compromesso? Fortunatamente sì, anche rovistando tra gli scaffali del supermercato.

Ottimi vini a prezzi bassi: prova questi 3 vini bianchi, rossi e rosé perfetti per aperitivi, primi e secondi piatti

I veri conoscitori di vino stanno attenti alle caratteristiche più intrinseche del vino. Ne conoscono la storia, l’origine e le modalità di produzione. D’altro canto, bere un bicchiere di buon vino è qualcosa che ha a che fare anche con le sensazioni e le emozioni, che spesso poco hanno a che fare con la cultura.

Per mettere d’accordo tutti, parliamo di 3 vini buoni e con prezzi contenuti che riscuotono sempre grande successo.

Una bottiglia a soli 8 euro

Il Nero di Lambrusco è un’opzione fresca e profumata, caratterizzata da note di frutti di bosco ed erbe aromatiche. Il suo sapore intenso e godibile si sposa benissimo con diversi piatti della nostra cucina.

Un buon bicchiere di Lambrusco può, infatti, affiancare un piatto di pasta fresca, condita, ad esempio, con un buon ragù di carne. Ancora la carne è ciò che si abbinerà al meglio a questo buon vino.

Possiamo sorseggiarlo con un buon arrosto o con una fetta di carne rossa. Sarà un piacere per il palato e per la nostra anima, ma anche per il portafogli. È facile acquistare una bottiglia di Nero di Lambrusco anche a 8 euro, un vero e proprio affare.

11 euro per un vino spettacolare

Stai cercando ottimi vini a prezzi bassi? Puoi dirigerti tranquillamente su un Moscato Giallo Secco. Da un vino rosso, siamo passati ad un bianco, anzi ad un color giallo paglierino con riflessi color oro.

Il suo sapore intenso e il sentore di aromi floreali lo rende particolarmente adatto ad affiancare aperitivi. È ottimo, ad esempio, con dei pezzetti di formaggio di varia stagionatura.

Un rosé dal sapore inconfondibile

Concludiamo con un fantastico rosè della Penisola, ovvero il Cerasuolo d’Abruzzo DOC. Nato dalle uve di Montepulciano (SI), vanta un fantastico colore rosa brillante, che tende ad essere molto vivace.

Sorseggiandolo si noterà un sentore di frutta rossa, come frutti di bosco e fragole, accompagnato ad un profumo delicato e fresco. Questo prodotto è particolarmente indicato per affiancare i secondi di pesce.

Lettura consigliata

Vacanze a costo quasi zero scegliendo una delle 2 soluzioni per alloggi più economiche del web