Cerchi voli low cost per un weekend anche fuori dall’Italia? Con questi trucchetti fai un affare

Sei tornato dalle ferie ma hai già voglia di vacanze? Vai alla ricerca delle offerte migliori facendo tesoro di questi consigli.

Anche per quest’anno le vacanze lunghe sono già finite e non resta che fantasticare su altre possibili mete da sogno.

Ciò non toglie che prima di arrivare alla prossima estate è comunque concesso regalarsi qualche altro viaggio, più o meno lungo.

Magari fare tappa in una capitale europea approfittando dei ponti e dei weekend lunghi.

Certo, si tratta comunque di un costo da affrontare e dopo le varie spese già sostenute in questi mesi non tutti possono permetterselo.

In ogni caso, proprio come accade per la prenotazione delle vacanze estive, anche durante l’anno non mancano offerte vantaggiose: basta solo sapere come trovarle.

Pertanto, se cerchi voli low-cost per un weekend anche fuori dall’Italia, dai un’occhiata a questi suggerimenti.

I giorni migliori per prenotare

Come è facile immaginare, la prima mossa da fare per risparmiare sul volo è fare ricerca e dunque muoversi in anticipo.

Ovviamente, più si prenota vicini alla data di partenza e più i costi saranno esorbitanti.

L’ideale sarebbe prendere una decisione dai 54 ai 76 giorni prima di partire, così da poter contare su prezzi ancora vantaggiosi.

Tante offerte, poi, vengono promosse anche dai profili social e dalle newsletter delle varie compagnie quindi sempre meglio controllare.

Ma secondo gli esperti ci sarebbero anche un giorno migliore per prenotare e uno per partire, ovvero la domenica e il mercoledì.

Cerchi voli low cost per un weekend anche fuori dall’Italia? Ecco le destinazioni più economiche per i prossimi mesi

Altra caratteristica fondamentale per riuscire a stare entro un certo budget è dimostrarsi flessibili.

Se non avessi ancora chiaro dove ti piacerebbe andare, potresti navigare su siti come Google voli o Skyscanner che offrono anteprime sulle date più convenienti.

Inoltre, cerca di acquistare un singolo biglietto alla volta perché alcune compagnie mostrano costi maggiori sulle prenotazioni di gruppo.

Ulteriore suggerimento: ricordati di cancellare la cronologia delle ricerche o usa la navigazione in incognito.

Se invece non hai tempo di fare ricerca in queste prime settimane di ripresa lavorativa, segnati la data del prossimo black friday: 24 novembre 2023.

Non solo troverai le classiche offerte su prodotti tecnologici o altro, ma anche su voli e accessori utili per i viaggi, a partire dalle valigie.

Per quanto riguarda le destinazioni a cui prestare attenzione in Europa, la scelta è molto ampia e diversificata.

Particolarmente gettonate Praga, Scozia e Finlandia ma anche le Baleari o le isole greche per un ultimo assaggio d’estate.

In alternativa, qualora non trovassi offerte soddisfacenti sui voli, dai un’occhiata alle più belle mete europee da raggiungere in treno.