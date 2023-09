Quanti soldi spende una famiglia media per la colazione e come risparmiare oltre 5 euro al giorno con alternative salutari

Risparmiare sulla spesa quotidiana è importante, in un momento storico in cui molte famiglie sono in difficoltà, anche a causa della carenza di posti di lavoro e dell’aumento dei prezzi sui generi alimentari, e si può fare cominciando dal pasto principale della giornata.

La colazione è considerata come la colonna portante dell’alimentazione quotidiana. Molte persone, infatti, fanno fatica a gestire le proprie energie nel corso della giornata. Spesso si ha la sensazione di essere costantemente stanchi e spossati. Le ragioni di ciò possono essere molteplici, ma uno degli aspetti da valutare certamente è la qualità della propria colazione. Eppure, in tempi di ristrettezze, vien da chiedersi quanti soldi spende una famiglia media, ad esempio di 4 persone, per il primo pasto del giorno. Questo costo fisso si può inserire in un ragionamento inerente al taglio sulla spesa al supermercato. Basti pensare che, dal 2021, al dato attuale, frutta e ortaggi freschi registrano un aumento dei prezzi del 28%, carne e uova del 21%, pane e pasta del 10%, secondo la Federconsumatori.

Quanti soldi spende una famiglia media di 4 persone per la colazione?

Considerato che ormai non conviene quasi più concedersi il lusso di un caffè al bar, al costo medio di 1.20 euro, per un totale di 8.40 euro settimanali, è molto meglio concentrarsi sulla colazione a casa. Il costo medio di una tazzina di caffè casalinga è di circa 0.12 euro, ovvero con un 1.68 euro due adulti possono coprire tranquillamente questa spesa settimanale.

Nonostante i gusti e le esigenze differenti, molti a colazione sono ancora abituati a consumare il latte, soprattutto quando si hanno dei bambini. Il consumo di un litro di latte al giorno, ad oggi, è quantificabile in 12.04 euro settimanali. Rispetto alle alternative vegetali, resta comunque la soluzione più economica. Il un kg di pane al giorno alla fine della settimana costa 24.43 euro di media. Va detto che fortunatamente questi due alimenti essenziali della nostra dieta vengono consumati anche durante altri pasti, dunque non è necessario rinunciarvi.

Come risparmiare optando per scelte anche più economiche e salutari

Anzitutto, andrebbero evitate le preparazioni industriali, non solo in quanto costose. Le merendine, ad esempio, sono un bene non di prima necessità. È molto meglio organizzare le colazioni settimanali con una torta semplice, preparata con uova, farina, latte e olio di semi. Mentre una torta casalinga di un kg costa in media sulle 3 euro, al supermercato, lo stesso dolce presenta un prezzo medio di 4 o 5 euro per 430 g, ovvero 8 euro al kg.

Per risparmiare 5 euro sulla colazione, pane e marmellata è una scelta vincente

La scelta del dolce fatto in casa può essere alternato a semplici fette di pane con marmellata, che anche nella sua versione industriale resta un alimento economico. Tra l’altro, è più cara la marmellata fatta in casa, data l’impennata dei prezzi sulla frutta. Alimento che però non dovrebbe mancare sulle nostre tavole, pertanto è consigliabile acquistare quella di stagione, spesso in offerta. E nella misura in cui si suppone di consumarla, per evitare sprechi. Seguendo questi semplici consigli, è possibile risparmiare più di 5 euro sulla colazione quotidiana, ovvero 35 euro settimanali, per una famiglia di 4 persone.

