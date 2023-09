Quanto costa mangiare da Carlo Cracco a Portofino, cosa visitare nel borgo e il prezzo di una casa

Portofino è uno splendido borgo della Riviera Ligure, noto anche per ospitare uno dei ristoranti dello chef stellato Carlo Cracco nei pressi del Molo Umberto I. Ecco quanto costa mangiare lì, cosa visitare nel borgo e il prezzo di una casa.

Carlo Cracco è uno dei volti noti della nostra cucina. Il suo ristorante maggiormente conosciuto è forse quello di Milano, ma non tutti sanno che ne ha anche uno a Portofino, non meno raffinato. I suoi prezzi non sono abbordabili per tutte le tasche, ma potrebbe valerne la pena andarci almeno una volta nella vita per provare un’esperienza gastronomica diversa dalle solite.

Quanto costa mangiare da Carlo Cracco a Portofino?

Se vuoi provare tutte le pietanze famose dello chef potresti optare per il menù degustazione, che consiste in 11 portate al costo di 210 euro a persona.

Un antipasto costa invece dai 48 ai 58 euro, un primo tra i 42 e i 46 euro, un secondo dai 58 ai 85 euro e i dolci dai 28 ai 32 euro. Infine, il prezzo del coperto è di 10 euro a persona. Ecco quanto costa mangiare da Carlo Cracco a Portofino. Come anticipato, data anche la location non ci si può aspettare di pagare poco.

Cosa visitare nello splendido borgo

Portofino è una vera e propria perla della Riviera Ligure. Oltre alle splendide spiagge e baie puoi visitare il Castello Brown, spesso sede di eventi, nonché la Chiesa di San Girgio, in stile barocco, o anche il Museo del Parco, che ospita opere di scultori noti a livello internazionale. Se ciò non dovesse bastare, c’è anche la Chiesa del Divo Martino, ricca di affreschi e situata nella parte più antica del borgo. Gli amanti delle escursioni potranno invece optare per una visita al Parco naturale regionale di Portofino, in cui potranno ammirare una gran varietà di fauna e flora locale.

Quanto si paga per acquistare o affittare una casa a Portofino

E se ti fossi innamorato a tal punto di questo piccolo borgo da voler comprare o affittare una casa? In questo caso, sappi che secondo le statistiche il prezzo per l’acquisto va dai 264 ai 9.160 euro al metro quadrato.

Per l’affitto il costo va dai 3.10 euro ai 31.54 euro al metro quadrato.

