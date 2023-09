Occhio perché alle Poste è cambiato il tasso di interesse per chi vincola i soldi su questo libretto postale: approfittane!

Puntuale come un orologio svizzero, da ieri giovedì 7 sono cambiate le condizioni per chi attiva un vincolo sul libretto Smart. In effetti il giorno prima terminava la vecchia offerta Premium e, come già successo altre volte in passato, l’emittente ha rivisto le condizioni complessive offerte alla clientela. In sostanza occhio perché alle Poste è cambiato il tasso di interesse per chi vincola i soldi su questo libretto postale.

Come anticipato stiamo parlando del libretto Smart, l’unico dal quale e con il quale è possibile attivare l’offerta citata. Vediamo allora qual è l’attuale stato dell’arte in merito, almeno fino a quando non ci saranno prossime novità.

L’offerta Supersmart per ottenere tassi di interessi maggiori

Al giorno d’oggi la liquidità infruttifera è divenuta quasi un lusso da ricchi. È vero che i rendimenti reali di mercato sono quasi sempre negativi, ma con l’attuale inflazione bisogna almeno provare a limare i danni.

Se l’intento di conseguire un guadagno reale positivo (cioè al netto di tasse, spese e inflazione) non sempre è possibile allora diventa doveroso correre ai ripari. Ossia almeno limare le perdite e conseguire un minimo di rendimento sul cash disponibile.

Per i titolari di libretto postale Smart che vogliano investire sul brevissimo periodo la soluzione potrebbe rappresentarla l’offerta Supersmart. Si tratta di un vincolo che consente di ottenere a scadenza un interesse più elevato sulle somme accantonate. La si sottoscrive per un importo minimo di 1.000 € e multipli di 50 € e i soldi ivi confluiti godono della garanzia dello Stato.

Occhio perché alle Poste è cambiato il tasso di interesse per chi vincola i soldi su questo libretto postale

Periodicamente l’emittente rivede i prodotti alla clientela in base agli andamenti del mercato. Nella sostanza le promo disponibili si scindono in tre tipologie differenti:

offerta Supersmart, sempre disponibile per tutti i titolari di libretto Smart. Qui basta attivare il vincolo e attendere la scadenza prevista dalla promo di turno;

offerta Supersmart Premium solo per chi apporta nuova liquidità. L’ultima è scaduta 2 giorni fa e ora bisogna attendere il lancio della nuova edizione;

offerta Supersmart Rinnova, disponibile per i titolari di accantonamenti già scaduti ed espressamente indicati nei Fogli Informativi dell’offerta di turno.

Ora, come già anticipato, dal 7 settembre è disponibile per la sottoscrizione solo Supersmart 360 giorni. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 2,50% (ritenuta fiscale al 26% e 0,2% di imposta di bollo, commisurata al periodo di vigenza dell’accantonamento). Il vincolo, invece, lo si attiva tanto in ufficio postale quanto in remoto per i clienti abilitati (sito di Poste e app BancoPosta).

Quanto renderebbero 10.000 euro sulla nuova offerta?

Ricordiamo che sulle somme libere, cioè non investite nei ricchi buoni postali o in un’offerta Supersmart, matura il tasso base (al momento è lo 0,001%). Ancora, che l’emittente ammette la disattivazione anticipata dell’intero importo del singolo accantonamento sull’offerta Supersmart. Su tali capitali svincolati matura il tasso base a partire dal giorno di attivazione del vincolo, e non il tasso promozionale.

Infine vediamo quanto renderebbe a scadenza un ipotetico capitale di 10mila € vincolato oggi al nuovo tasso del 2,50% lordo. Sfruttiamo il simulatore di Poste Italiane e scopriamo che gli interessi netti (della ritenuta, ma al lordo dell’imposta di bollo) sarebbero di 182,13 €.