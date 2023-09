Quali sono i segni zodiacali che guadagneranno di più dal 4 al 10 settembre? Chiediamolo all’oroscopo cinese

Secondo l’astrologia il segno zodiacale di nascita condiziona diversi aspetti dell’esistenza. Tra questi ci sono anche i guadagni e la carriera. Ecco cosa dovranno aspettarli alcuni segni zodiacali nel corso della prossima settimana.

L’oroscopo cinese è un’antichissima tradizione che prevede 12 segni zodiacali che si susseguono anno dopo anno. Quindi, quale sia il proprio si decreta in base all’anno e non al mese di nascita, come siamo invece a fare. Bisogna anche tenere conto che il calendario utilizzato è quello lunare, pertanto l’anno nuovo parte dal cosiddetto Capodanno cinese e non dall’1 gennaio. Fatte queste doverose premesse, scopriamo quali sono i segni zodiacali che guadagneranno di più dal 4 al 10 settembre e cioè nel corso della settimana che sta per cominciare.

Il Coniglio (nati negli anni 1951, 1963, 1975, 1978, 1999, 2011, 2023)

Durante questa settimana e in particolare giorno 9 settembre il Coniglio potrebbe avere l’occasione di raccogliere i frutti del duro lavoro che ha seminato nel corso di questi mesi. Questo sarà solo l’inizio di un percorso che lo porterà a notevoli avanzamenti di carriera. Tempi eccitanti si avvicinano per questo segno zodiacale, che dovrà stare però attento a non perdere tempo inseguendo false occasioni.

Il Serpente (nati negli anni 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Anche per il Serpente avrà inizio un periodo fortunatissimo per gli investimenti e per la carriera. Durante questa settimana avrà numerose, importanti occasioni per incrementare i propri guadagni. Un consiglio per lui? Attenzione a non essere troppo impaziente, potresti rovinare tutto.

Il Gallo (nati negli anni 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

I tuoi talenti stanno finalmente venendo riconosciuti. Questo sarà l’inizio di un periodo molto positivo e ricco di guadagni. Le stelle ti assisteranno in questa settimana e ti aiuteranno a prendere le decisioni migliori per i tuoi risparmi. Tieni duro e vedrai risultati ancora più grandi!

Quali sono i segni zodiacali che guadagneranno di più dal 4 al 10 settembre? C’è anche il Cane (nati nel 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ultimo ma non per fortuna, il Cane è un altro dei segni zodiacali cinesi che avranno una fortuna sfacciata durante questa settimana. Successo e soldi arriveranno prestissimo per lui, è il suo momento di brillare! È il periodo giusto anche per fare degli investimenti, siccome le stelle sono dalla sua parte. In questo modo, riuscirà persino a raddoppiare i propri guadagni in futuro. L’importante è avere pazienza. Solo così si riuscirà ad accumulare un patrimonio davvero consistente e che permetterà di togliersi più di qualche sfizio.

Ecco, quindi, le previsioni dell’oroscopo cinese per la prossima settimana.

