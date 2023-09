Quanto si spende per andare a correre con il giusto abbigliamento? Meno di quello che si pensa e si fa jogging in sicurezza

La stagione è ancora bella e le persone cercano di buttare giù peso con la corsa. Alla domenica, li si vede percorrere chilometri, sperando nella clemenza del tempo. Attenzione, però, a non uscire a fare jogging con gli strumenti sbagliati. Si rischia di farsi male. Ecco, allora, cosa comprare e quanto costa

Correre fa bene alla salute e questo è un dato comprovato dalla scienza. Senza scomodare il famoso detto “Run for your Life”, fatta nei dovuti modi, la corsa è utile per la nostra salute. L’importante è non farla a caso.

E non solo come allenamento. Uscire di corsa, senza un minimo di preparazione, con la convinzione che “tanto basta correre, che ci vuole” porterà, il più delle volte, a farsi male. O, almeno, a non godersi fino in fondo uno degli sport più belli. Perché, senza un criterio, la si vivrà male, come una sofferenza. Invece, saper dosare le nostre uscite, con intelligenza, usando delle tabelle per principianti, aiuterà a godersi al meglio questo hobby. Del quale, in molti non riescono più a fare a meno.

Quanto si spende per andare a correre? Con le offerte giuste, molto meno di quello che si potrebbe immaginare

Uno degli errori più frequenti, oltre a quello di uscire a correre senza una adeguata preparazione, è farlo senza il corretto abbigliamento. Basta vedere gente che va a fare jogging con le scarpe da ginnastica da passeggio, che si mette t-shirt che non lasciano traspirare, con calze di spugna anni ’80 e pantaloni della tuta.

Per non parlare della giacca a vento che, nell’immaginario di molti, aiuterebbe a sudare e, quindi, a dimagrire. Senza pensare che basta un solo bicchiere d’acqua per reintegrare i liquidi persi. Così è se vi pare.

Ecco quanto dovrete stanziare di budget per potervi allenare in maniera confortevole

Quanto si spende per andare a correre? La scarpa è il primo acquisto da fare e non c’è bisogno di svenarsi. Si possono comprare delle buone calzature da jogging spendendo tra i 40 e gli 80-90 euro. Ribadiamo che è una spesa necessaria, perché i piedi vanno preservati. Si sale, ovviamente, sopra i 100 euro per una scarpa tecnica specifica per il running.

Pantaloncini da running dry si trovano anche a 10 euro. Se dovesse scendere la temperatura, in autunno, si potrebbe optare per pantaloni lunghi aderenti traspiranti che variano, come prezzo, dai 20 ai 30 euro. Una t-shirt a manica lunga running la si trova a circa 15 euro. I calzini da corsa, invece, tecnici si aggirano intorno ai 20 euro. Stiamo parlando di cifre medie, che si possono trovare nei principali siti online di vendita. Meglio, comunque, comprare di persona provando gli indumenti.