Quanto costa mangiare al ristorante stellato Villa Feltrinelli sul Lago di Garda? Prezzi e menù dello Chef Stefano Baiocco

Vuoi concederti una cena in un ristorante stellato? Oggi vogliamo consigliarti un ristorante premiato dalla Guida Michelin con ben 2 stelle che si trova in una location da favola. Se vuoi gustare piatti gourmet in un luogo magnifico, questo è l’articolo che fa per te.

Sicuramente è un’esperienza che non possiamo concederci spesso. Tuttavia, almeno una volta nella vita vale la pena provare un ristorante stellato. In Italia, nel 2023 sono ben 385 i ristoranti premiati dalla Guida Michelin, chi con una e chi addirittura con tre stelle.

Insomma, c’è senza dubbio l’imbarazzo della scelta, da nord a sud. Oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione su un ristorante che si trova sull’incantevole Lago di Garda. A guidare la brigata in cucina è un giovane chef marchigiano: Stefano Baiocco.

Con questo articolo ti sveliamo menù e prezzi del suo ristorante pluristellato: vuoi saperne di più?

Le sue esperienze alla corte dei più grandi chef al Mondo

Nato nel 1973, lo chef inizia a formarsi in Emilia-Romagna. Il salto di qualità lo compie a Firenze presso l’Enoteca Pinchiorri ed è proprio questa la sua prima esperienza nell’alta cucina.

Dopo 3 anni a Firenze, Baiocco vola in Francia per lavorare a fianco ad Alain Ducasse e Pierre Gagnaire, ma non finisce qui. Le sue esperienze internazionali lo conducono a New York, Yokohama, Oxford, Hong Kong e poi anche in Spagna da Ferran Adrià.

Nel 2001 torna nel Bel Paese come sous chef al ristorante Rossellinis di Palazzo Sasso a Ravello. Nel 2004, Baiocco inizia l’esperienza a Villa Feltrinelli, dove ormai è chef da 19 anni.

Quanto costa mangiare al ristorante stellato Villa Feltrinelli? Ecco in cosa consiste la sua cucina sartoriale

Si trova a Gargnano in provincia di Brescia la villa magnifica che ospita questo prestigioso ristorante. A cena è presente un solo menù degustazione a sorpresa chiamato “100% Baiocco”. Il menù è composto da 8 portate al costo di 280 euro a persona, escluse le bevande.

Dopo aver scoperto quanto costa mangiare al ristorante stellato Villa Feltrinelli, parliamo delle sue creazioni.

Tra i piatti che hanno reso famoso lo chef e il suo ristorante abbiamo “Una semplice insalata”. Questo piatto, oltre ad essere una vera opera d’arte, è composto da ben 140 tipi di vegetali diversi tra foglie e fiori.

Un altro piatto formidabile e particolarissimo è il “Tutto pomodoro”, una composizione di oltre 50 varietà di pomodori che arrivano dall’Alto Adige. I pomodori ovviamente sono lavorati in modo diverso l’uno dall’altro: dall’agrodolce al piccante.

Da provare anche la deliziosa lasagna di mare, gli spaghetti al caffè con limoni di mare e la mousse al cocco.