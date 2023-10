doValue e Alerion guadagnano oltre il 7%, dove potrebbe portare questa esplosione rialzista?

Tra le 100 azioni più capitalizzate del mercato azionario milanese, solo 2 azioni hanno guadagnato oltre il 7%: doValue e Alerion. Come interpretare questa fiammata rialzista? La risposta a questa domanda attraverso l’analisi grafica. Intanto possiamo dire che per doValue e Alerion il 2023 non è stato un anno molto positivo. Il primo titolo azionario, infatti, sta perdendo circa il 50% da inizio anno, mentre il secondo perde poco più del 20%.

doValue registra la migliore performance tra le prime 100 azioni del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo doValue (MIL:DOV) ha chiuso la seduta del 10 ottobre in rialzo del 7,33% rispetto alla seduta precedente a quota 3,805 €.

Con la migliore performance tra le prime cento azioni per capitalizzazione, le azioni doValue scattano al rialzo creando i presupposti per un rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma molto importante potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 3,93 €. In questo caso potrebbe essere molto probabile il raggiungimento di una forte area di resistenza a 4,78 €. Già in passato, infatti, ha determinato una battuta di arresto nel cammino rialzista.

I ribassisti, invece, potrebbe accelerare al ribasso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,667 €.

Era da aprile che non si registrava un rialzo così importante, quali le possibili implicazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la seduta del 10 ottobre in rialzo del 7,17% rispetto alla seduta precedente a quota 25,40 €.

Per Alerion vale il discorso fatto per doValue. Il rialzo ha creato i presupposti per un rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma molto importante potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 27 €. In questo caso potrebbe essere molto probabile il raggiungimento di una forte area di resistenza a 30,45 €. Già in passato, infatti, ha determinato una battuta di arresto nel cammino rialzista.

I ribassisti, invece, potrebbe accelerare al ribasso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 24,87 €.

