Quanto costa mangiare all’Enoteca Pinchiorri, il ristorante tre stelle Michelin di Annie Féolde nel centro di Firenze

Enoteca Pinchiorri è un ristorante di alta cucina situato nel cuore di Firenze. Ma quanto si spende per un menù o a piatto in questo locale rinomato? Vediamo i prezzi e le proposte sulla carta.

L’Italia è uno dei Paesi che vanta il maggior numero di ristoranti stellati nel Mondo. Fino al 2022, infatti, se ne contavano ben 385. A vantare tre stelle Michelin, però, ce ne sono pochi. Sarebbero dodici, in tutto, i locali più premiati dalla celebre guida. Tra questi c’è Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, Da Vittorio di Chicco Cerea ed Enrico Bartolini al MUDEC. Anche chi vive dalle parti di Firenze o vi è in visita potrebbe provare uno di questi locali.

Ci riferiamo all’Enoteca Pinchiorri, tempio del cibo raffinato e di alto livello, posto in via Ghibellina. Il merito va principalmente ad Annie Féolde, che gestisce il locale con suo marito Giorgio. Essa sarebbe la prima chef donna, in Italia, ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento. Ma scopriamo qualche peculiarità sul posto, di che cosa si compongono i piatti e il costo di un pasto.

La storia del locale

L’Enoteca Pinchiorri nasce da un’idea di Annie e del marito. In precedenza, il locale si chiamava Enoteca Nazionale. I due, dopo averci lavorato da dipendenti, decisero di rilevarlo e riorganizzarlo. Inizialmente si servivano vini al bicchiere e stuzzichini vari. A partire dal 1974 si trasforma in un vero e proprio ristorante. Qualche anno dopo compare in tv, grazie all’intervento del noto critico gastronomico Edoardo Raspelli. Nel 1993 conquista per la prima volta tutte e tre le stelle. Perse successivamente a causa di un incendio, le riottiene nuovamente nel 2004. Nel 2013 esce addirittura un libro dedicato, “Pinchiorri a due voci”, scritto da Leonardo Castellucci.

Quanto costa mangiare all’Enoteca Pinchiorri: ecco il menù

Una volta seduti al tavolo dell’enoteca, potremo scegliere un percorso di degustazione predefinito oppure ordinare alla carta. Nel primo caso ci ritroveremo davanti a due possibilità: il menù Madre Terra o il menù Evoluzione. Entrambi prevedono una spesa di 310 euro a persona, esclusi i vini.

Per chi volesse sapere quanto costa mangiare all’Enoteca Pinchiorri a piatto, le proposte sono molteplici. In linea di massima i costi vanno dagli 80 ai 120 euro, senza contare i dolci. Tra gli antipasti troviamo lamelle di ricciola, sandwich di baccalà e battuta di vacca al coltello. Tra i primi spiccano i ravioli di scarola e mascarpone arrostiti, i pici di pane integrale e il girotondo di agnolotti di faraona. A comporre i secondi ci sono proposte come maialino romagnolo allo spiedo, piccione con ciliegie al vermouth e trancio di rombo chiodato.

Chiudono la lista i dolci, tutti sui 50 euro, escluso il soufflé brulée (75 euro). Per deliziarci potremo scegliere tra green cake, tartufo al cioccolato fondente, crema fredda di latte caramellato e lampone, yogurt di pecora e aceto di abete. Senza scordarsi la selezione di gelati e sorbetti.