Ecco come trasferire i tuoi soldi all’estero agendo in 3 modi perfettamente legali

Come trasferire i tuoi soldi all’estero agendo in 3 modi perfettamente legali-Foto da pixabay.com

Che si tratti di un investimento, della tutela del proprio patrimonio o per un trasferimento della persona fisica, molti si chiedono se sia possibile aprire un conto corrente in una banca estera. La buona notizia, è che è possibile farlo in conformità con la legge.

Le autorità finanziarie dei vari Stati, in collaborazione tra loro, stanno perfezionando le tecniche per indagare sui trasferimenti di denaro potenzialmente illeciti. Ad esempio, si può parlare di soldi portati altrove per frodare il fisco e non pagare le tasse. Le misure per contrastare i reati fiscali sono sempre più precise e severe. Anche agendo in perfetta buona fede, trasferendo del denaro guadagnato onestamente, ma senza rispettare i requisiti richiesti, può far incorrere il rischio di sanzioni. Dunque, ecco come trasferire i tuoi soldi all’estero agendo in modo perfettamente legale e incontestabile. Tenendo conto che trasferire i propri soldi all’estero è un’operazione ritenuta legale, se quel denaro è tracciato e giustificato, il problema di fondo è comprendere bene la normativa che regola il trasferimento. In modo da poter portare a termine l’operazione senza compiere errori che potrebbero costare caro.

Ecco come trasferire i tuoi soldi all’estero: 3 modi perfettamente legali

Partiamo da un presupposto fondamentale: le autorità competenti non guardano tanto dove trasferisci i soldi, quanto il modo in cui hai ottenuto quei soldi. Ne indagano, di fatto, la provenienza. Se è comprovabile la provenienza lecita del denaro (stipendio, eredità, redditi da immobili etc) sarà possibile svolgere con i propri soldi ogni tipo di operazione. Purché l’impiego a sua volta abbia il connotato della leiceità. Inoltre, in tal caso, non sarà necessario giustificare la motivazione per cui si trasferisce il denaro. L’adempimento più importante che riguarda i cittadini italiani, è il monitoraggio fiscale.

Telematico

Avviene attraverso le banche ed è la forma di trasferimento più comune, immediatamente tracciabile e non necessita di alcuna comunicazione o giustificazione. È possibile trasferire qualunque somma di denaro, con un occhio alle commissioni nel caso di un bonifico al di fuori dell’UE.

Rivolgersi a istituti specializzati nel trasferimento di denaro all’estero

Stiamo parlando dei Money Transfert, alcuni dei quali anche molto noti. Basta depositare online, ma anche fisicamente in un punto vendita Money Transfert e il denaro sarà trasferito. L’unico limite, è che non si può trasferire, in questo modo, più di 999 euro ogni 7 giorni. Le condizioni inerenti alle commissioni variano a seconda dell’istituto scelto.

Trasferimento fisico di denaro contante all’estero

In questo caso, 10.000 euro è la soglia massima per quanto riguarda il trasferimento di contante in un conto corrente estero. Per importi superiori a questa cifra, è necessario emettere una comunicazione all’autorità competente, come l’Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Sotto i 10.000 euro il denaro può essere trasferito in contanti senza alcuna formalità, anche se può essere rischioso reiterare l’operazione. Infatti, in caso di controllo, potrebbero essere avviate delle indagini.

