Quanto costa la depilazione laser? Ecco quello che puoi fare per risparmiare

Sempre più donne (ma anche uomini) si rivolgono a centri medici ed estetici per ricorrere alla tanto agognata depilazione laser. I peli sono nemici atavici delle donne e degli uomini più esigenti e ora che c’è una soluzione quasi definitiva, tutti la vogliono provare. Ok, ma quanto costa? Continua a leggere, che ci arriviamo.

Il laser (come anche la luce pulsata) è una tecnica di epilazione indolore (o quasi, dipende dalle zone) che permette di avere una pelle liscia tutto l’anno senza ricorre a cerette, epilatori e altri strumenti di tortura simili che lasciano i peli spessi e duri. Quello che frena tante persone però è il prezzo. Vediamo se (e come) è possibile risparmiare.

In cosa consiste la depilazione laser

Cosa fa il laser? Il laser proiettato da un apposito manipolo distrugge il follicolo che contiene il pelo. La pelle rimane pressoché illesa. Esistono diverse tipologie di laser, ma il principio è grossomodo lo stesso. Certo, però, occorrono diverse sedute per potere vedere risultati interessanti (il tutto dipende anche dalla potenza adoperata). La seduta si svolge in pochi minuti per le zone più ridotte come ascelle e zona bikini, mentre per zone estese come le gambe il tempo richiesto per ogni seduta è maggiore.

Perché tutti vogliono provare questa tecnica? Naturalmente per i risultati che promette. Dopo alcune sedute di epilazione laser i peli sono ridotti di numero e decisamente più sottili. Tutto quello che ti verrà richiesto è di rispettare i consigli e le indicazioni dell’estetista o del medico estetico e dopo 5-10 sedute potrai goderti una pelle glabra (o quasi). Se hai capelli biondi o rossicci, ci spiace dirti che questo trattamento non fa per te. I risultati migliori si ottengono su pelle chiara e peli scuri e robusti. Anche per chi ha pelle scura o abbronzate non è l’ideale, a causa dei rischi di depigmentazione.

Quanto costa la depilazione laser a seduta

Veniamo ai costi. Questi variano a seconda del centro al quale ti rivolgerai. Un trattamento dall’estetista avrà un costo minore rispetto a un trattamento eseguito in un centro di medicina estetica. Nel primo caso i costi si aggirano intorno ai 30-40 € a seduta, mentre nel secondo caso i prezzi variano dai 150 € ai 250 € per la zona delle ascelle e dell’inguine e 450-600 € per gambe e glutei. Più abbordabile il sottomento, con un costo di circa 70-100 €. Se non sai a chi rivolgerti, ti consigliamo di consultare un dermatologo, che verosimilmente saprà indirizzarti ai centri più affidabili.

Come fare laser o luce pulsata a casa

Per risparmiare puoi sempre optare per dei manipoli casalinghi, siano essi a laser o luce pulsata. Naturalmente, questi strumenti sono depotenziati, essendo pensati per un uso casalingo. Ma dopo una decina di sedute potrai apprezzare dei risultati interessanti. Dove sta la “fregatura”? Semplicemente nel fatto che dovrai ripetere i trattamenti e il mantenimento più di frequente. Ottimi gli epilatori a luce pulsata della Philips, come anche il Silk Expert della Braun. Ora che sai quanto costa la depilazione laser, non ti resta che prenotare le tue sedute. Oppure, mettere il tuo prossimo epilatore a luce pulsata nel carrello di Amazon. In un modo o nell’altro, questi maledetti peli spariranno.