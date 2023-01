Prova questi sistemi infallibili per scaldare il letto senza corrente e ti ritroverai nel tepore

In molte città italiane è arrivata finalmente la neve. Per la gioia di bambini e sciatori, ma non per chi soffre il freddo. E se sei anche tu una di quelle persone che andrebbe a letto con 10 coperte, segui questi nostri consigli per cercare di ritrovarti un letto bello caldo.

Non ti suggeriamo di utilizzare il classico e pur sempre comodo scalda sonno, ma qualche rimedio della nonna, unito ai suggerimenti che arrivano da tutto il Mondo.

Il piacere immortale di una tisana corroborante

Una delle cose che facevano sicuramente le nostre nonne prima di andare a letto era bersi una bella tisana calda. Non è solo una sensazione di benessere psicologico, per favorire il sonno e il relax, ma è anche un discorso termogenico. Per creare calore corporeo, una bella tazza con una tisana rilassante, magari alle erbe digestive, potrebbe essere il jolly giusto da utilizzare proprio poco prima di andare a letto. Magari, infischiandosene del sex appeal e indossando delle belle calzette di lana che, una volta sotto le coperte, ci daranno già un bel tepore. Ricordati infatti che, se tieni i piedi al caldo, la circolazione funzionerà meglio e non ti sentirai al freddo. Magari piazzando anche una coperta calda in fondo al letto. Consigli utili per la casa ce ne sono davvero tanti e noi te li sveliamo volentieri.

Prova questi sistemi infallibili per scaldare il letto senza corrente e low cost

Tanti preferiscono usare le classiche lenzuola di cotone o di lino, invece di dirottare su quelle felpate in pieno inverno. Eppure, federe e lenzuola in flanella sono uno dei sistemi in assoluto più efficaci ed economici per ritrovarti il letto caldo velocemente. Soprattutto se non dormi da solo e dividi quindi il calore corporeo con qualcun altro, o anche se hai la bella abitudine di ospitare il tuo cagnolino o il tuo gatto sul letto. Rispetto alle tradizionali lenzuola normali, quelle in flanella potrebbero garantirti almeno 4 o 5° in più e quella sensazione veramente piacevole di calore che tanto ti piace in tempi minori.

L’idea alternativa prima di coricarti

Prova questi sistemi infallibili per scaldare il letto senza corrente e ti ritroverai nel tepore e nel relax. Alcuni esperti potrebbero consigliarti di fare qualche veloce ma efficace esercizio fisico prima di coricarti. È vero che fare sport prima di dormire non farebbe benissimo, perché ci fa produrre adrenalina. Ma qualche esercizio, anche di yoga o di stretching, in camera prima di addormentarci, non è la stessa cosa. Facendo anche degli esercizi semplicissimi per le braccia, per le gambe o per la cervicale, andresti a risvegliare la circolazione.

Ma senza creare quello stimolo sportivo e adrenalinico, con il quale il tuo organismo farebbe poi fatica a mandarti l’impulso del sonno. Se poi decidi di unire agli esercizi la tisana che ti abbiamo suggerito sopra, e magari proprio le lenzuola in flanella, vedrai che il tuo riposo sarà davvero piacevole e riscaldato. E, a proposito di errori che potresti fare a casa in questo periodo, fai attenzione ad alcuni tra i più comuni e pericolosi!