In una seduta caratterizzata da una forte incertezza, l’indice principale di Piazza Affari ha chiuso sostanzialmente invariato, ci sono state 3 azioni che salgono con volumi in forte aumento. Parliamo di Intercos, Iveco Group e Leonardo. Se gli ultimi due titoli sono ormai degli habitué dei piani alti del Ftse Mib, il primo ha mostrato una notevole vitalità che lo ha proiettato molto in alto in una seduta incolore.

La valutazione secondo i multipli di mercato e le raccomandazioni degli analisti

Valutare il titolo Intercos attraverso i multipli di mercato non è banale. Le indicazioni che arrivano dai diversi indicatori, infatti, sono contraddittorie.

Ad esempio, il rapporto prezzo su utili del titolo è pari a 44,3x da confrontare con il 21,5x medio del settore di riferimento. Stiamo, quindi, parlando di una sopravvalutazione di oltre il 50%. Se, invece, si passa a considerare il rapporto prezzo su fatturato o il Price to Book ratio, scopriamo che le quotazioni sono sottovalutate di almeno il 20%. In particolare, il rapporto prezzo su fatturato, anche se inferiore alla media del settore di riferimento, è alto in assoluto essendo pari a circa 2.

Per il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, la sopravvalutazione sale a circa il 70%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 16%.

3 azioni che salgono con volumi in forte aumento: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Intercos

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 25 gennaio a quota 13,09 €, in rialzo del 3,07% rispetto alla seduta precedente.

Dai minimi di novembre le azioni Intercos hanno recuperato circa il 40%. Tuttavia, non hanno ancora superato la fortissima area di resistenza a 13,5 €. Solo in questo caso potrebbe concretizzarsi un’accelerazione rialzista.

In tal senso la giornata odierna potrebbe essere un punto di svolta importante. Il rialzo di oltre il 3%, infatti, è stato accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 400%.

Prima di concludere vogliamo evidenziare un aspetto del titolo che potrebbe comportare dei rischi per gli investitori. Il controvalore giornaliero medio scambiato su Intercos, infatti, si aggira intorno ai 250.000 €. Un livello veramente basso se si pensa che la capitalizzazione è di circa un miliardo di euro. Tutto questo si traduce in una volatilità elevata per il titolo che è più volatile del 75% delle azioni di Piazza Affari.

