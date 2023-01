Meglio la luce pulsata o il laser per eliminare i peli? Scopri le differenze e i costi per scegliere

Ci sono tantissimi metodi per eliminare i peli superflui. Negli ultimi anni, in particolare, si sono diffusi il laser e la luce pulsata. Non tutti sanno, però, che ci sono alcune differenze tra i due metodi. Scopri tutto quello che c’è da sapere per scegliere il trattamento migliore.

Eliminare i peli è sempre un problema. Un po’ per il dolore e un po’ perchè bisogna farlo di frequente. Ci sono diversi metodi di depilazione ed epilazione, ma c’è una differenza fondamentale tra le due. La depilazione elimina solo il pelo visibile, mentre l’epilazione rimuove anche il bulbo da sotto la superficie.

Tra i metodi di epilazione più frequenti troviamo la ceretta, ma negli ultimi anni anche luce pulsata e laser vanno per la maggiore. Molti confondono questi due metodi, non conoscendone la differenza. Ecco tutte le informazioni che ti servono per fare la scelta migliore.

Meglio la luce pulsata o il laser per eliminare i peli? Scopriamo i trattamenti

Per prima cosa specifichiamo che l’epilazione è permanente, ma non definitiva. Il pelo non sparisce completamente né con il laser né con la luce pulsata. Questo perché la crescita del pelo dipende anche da molti fattori diversi da persona a persona. Entrambi metodi, però, rallentano la crescita del pelo con risultati davvero ottimi e diminuendone anche la quantità.

La luce pulsata, detta anche IPL, è un trattamento che può essere fatto in casa. Online e nei negozi di elettrodomestici, infatti, è possibile trovare diversi prodotti con questo utilizzo. Il laser, invece, viene fatto generalmente in centri estetici o centri di medicina estetica. Gli strumenti dei professionisti, però, sono molto più potenti rispetto a quelli fai da te.

Sono queste le principali differenze tra i metodi di epilazione

Meglio la luce pulsata o il laser per eliminare i peli? La differenza tra i due sistemi è il tipo di energia luminosa utilizzata per bruciare il bulbo. La luce pulsata utilizza diversi tipi di lunghezza d’onda, mentre il laser ne utilizza solo uno che viene assorbito dalla melanina del bulbo.

La prima è quindi meno precisa nel colpire il pelo, mentre la seconda brucia perfettamente il bulbo pilifero. Per questo motivo il laser è generalmente più efficace e sicuro. Ricordiamoci sempre di non fare nessuno di questi trattamenti in estate. Infatti, dopo l’epilazione la pelle è estremamente sensibile ai raggi ultravioletti e potrebbe danneggiarsi. Inoltre, applicare della crema idratante costantemente dopo i trattamenti, ci aiuterà ad evitare possibile secchezza.

Un altro importante fattore è il costo

Per l’epilazione con la luce pulsata ci vogliono circa 20 sedute, mentre con il laser ne bastano 10 per ottenere lo stesso effetto. Entrambi possono dare un senso di fastidio o bruciore, in base alla soglia del dolore personale. Le sedute di epilazione laser, però, potrebbero costare dagli 80 ai 100 euro a seduta per zone estese e dai 30 ai 50 euro per aree più limitate, come le ascelle.

Se vogliamo fare la luce pulsata in casa, invece, ci basterà comprare uno strumento per l’epilazione. Questi possono costare dagli 80 ai 300 euro, in base agli accessori e alla marca. Dopo averlo acquistato, però, potremo utilizzarlo per diversi anni, fino a quando non saranno terminati gli impulsi.