Quanto costa 1 ora di lavatrice di sera a pieno carico

Il risparmio in bolletta della luce sugli elettrodomestici non è legato solo ai tempi di utilizzo. Ma anche alla loro classe energetica. In altre parole, più l’elettrodomestico è ad alta efficienza energetica, minori saranno i consumi di elettricità. Chiaramente a parità oraria di utilizzo.

Per rendere l’idea, un’ora di lavatrice che è azionata a pieno carico ha un costo che scende. All’aumentare dei livelli di efficienza energetica dell’elettrodomestico. Così come pure il contratto di fornitura della luce può avere un impatto. Positivo o negativo sulla bolletta dell’energia elettrica. E questo, nello specifico, in caso di tariffazione che è a fascia oraria.

Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto. Visto che tra le mura domestiche ci sono elettrodomestici che sono sostanzialmente indispensabili. Non solo la lavatrice. Ma anche il frigorifero, la lavastoviglie e l’asciugatrice.

Quanto costa 1 ora di lavatrice in base all’orario ed alla classe energetica dell’elettrodomestico

Nel dettaglio, sul risparmio in bolletta della luce sull’uso della lavatrice c’è da dire, prima di tutto, che questa andrebbe azionata sempre a pieno carico. Inoltre, le lavatrici di ultima generazione, che sono ad alta efficienza, hanno i cosiddetti programmi ecologici.

Ovverosia delle funzioni di lavaggio che sono a basso consumo. E grazie alle quali un’ora di lavatrice può anche costare poco. Giusto cinquanta centesimi di euro circa. Mentre i costi orari tendono a raddoppiare se invece la classe energetica dell’elettrodomestico è bassa. Ecco, quindi, quanto costa 1 ora di lavatrice.

Quando e a che ora si risparmia con gli elettrodomestici

In più, come sopra accennato, il risparmio in bolletta sugli elettrodomestici può essere anche correlato all’orario di utilizzo. E questo succede per chi ha la tariffa dell’energia elettrica a fasce orarie. In tal caso, infatti, un’ora di lavaggio in lavatrice costa sempre meno.

Al di fuori della cosiddetta fascia oraria di punta. Ovverosia evitando di azionare l’elettrodomestico dalle ore 8 del mattino. E fino alle ore 19 della sera. Se invece la tariffa del contratto luce è monoraria, allora azionare la lavatrice a mezzogiorno oppure a mezzanotte non fa alcuna differenza.

In tal caso sarà proprio e solo il livello di efficienza energetica della lavatrice ad incidere positivamente o negativamente sulla bolletta della luce. Nel ricordare che, per il quarto trimestre del 2022, in Italia la luce sarà la più cara di sempre per gli utenti domestici nel mercato tutelato. Per il Q4 del 2022, infatti, l’ARERA alla fine del mese scorso ha comunicato rincari del 59%.

Lettura consigliata

Quanto costa usare lavastoviglie e lavatrice tutti i giorni