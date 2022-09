Tra le mura domestiche, di questi tempi, tenere bassa la bolletta della luce non è mai semplice. Perché il costo dell’energia, da un anno a questa parte, è lievitato notevolmente. Ed anche perché è chiaro che non si può fare a meno di molti elettrodomestici con alcuni di questi che, tra l’altro, restano accesi 24 ore su 24.

Tra questi spicca il frigorifero, ma se non si apre molto spesso in realtà non è l’elettrodomestico che in casa consuma di più. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono tra le mura domestiche gli elettrodomestici che, più degli altri, possono far lievitare l’importo della bolletta della luce.

Che cosa consuma di più in casa tra tutti gli elettrodomestici

In particolare, anche se conta sempre la potenza e la frequenza di utilizzo, sono tre gli elettrodomestici che in genere sono i maggiori responsabili dei costi in bolletta. Si tratta, nello specifico, della lavatrice e del condizionatore unitamente, se è presente in casa, all’asciugatrice.

Su che cosa consuma di più in casa, invece, il peso di altri elettrodomestici sulla bolletta della luce è più basso. Anche perché questi nell’arco di una giornata si utilizzano al più una volta. E tra questi elettrodomestici c’è la lavastoviglie, che di solito si aziona giusto una volta al giorno. Ed il forno elettrico considerando il fatto che molte famiglie lo accendono giusto per preparare il pranzo della domenica.

Quali sono i fattori da valutare per il dispendio energetico di un elettrodomestico

In linea generale, quindi, il dispendio energetico di un elettrodomestico è sicuramente legato alla sua classe energetica. Ma sono fattori da considerare e da valutare, per il risparmio in bolletta della luce, pure la grandezza e quindi la potenza dell’elettrodomestico, ed anche la sua frequenza di utilizzo come sopra accennato.

Per esempio, rispetto al frigorifero il phon ed il ferro da stiro nell’unità di tempo consumano di più. Ma la loro frequenza di utilizzo è limitata. E lo stesso dicasi per il forno elettrico. Mentre per risparmiare energia sull’uso della lavatrice e della lavastoviglie il consiglio standard per abbassare la bolletta della luce è sempre quello di azionare questi due elettrodomestici a pieno carico.

In più, ricordiamo che i consumi di elettricità si possono sempre monitorare in tempo reale tra le mura domestiche. E questo, in particolare, avviene munendosi di un misuratore di consumo elettrico che, direttamente alla presa elettrica, si può installare in qualsiasi area della propria abitazione.

