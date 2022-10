Quanto costa 1 ora di forno a gas e come risparmiare con soluzioni alternative

Nelle case di molti italiani in genere è presente almeno un forno, ma in realtà spesso ce ne sono due. Ovverosia il classico forno da incasso a gas, ed il fornetto compatto che è elettrico oppure a microonde.

E questo perché, grazie alle elevate temperature di esercizio, il forno a gas è ideale per la cottura, per esempio, della pizza e delle focacce. Mentre con il fornetto elettrico si possono agevolmente cuocere, tra l’altro, le torte ed i biscotti.

Pur tuttavia, considerando che proprio in questo periodo il costo della materia prima energetica è davvero fuori controllo, vediamo quando conviene davvero accendere il forno a gas. Ed orientativamente qual è il costo orario di utilizzo. In confronto all’accensione di un’ora di forno elettrico.

Quanto costa 1 ora di forno a gas rispetto all’accensione del fornetto elettrico

Nel dettaglio, i consumi di un forno a gas dipendono sia dalle dimensioni dell’elettrodomestico da incasso, sia dalla potenza e dalla sua classe energetica. Detto questo, rispetto a quello elettrico il forno a gas, come sopra accennato, garantisce non solo una cottura a temperature decisamente più elevate, ma anche la possibilità di cuocere più i cibi contemporaneamente rispetto al fornetto che in genere ha delle dimensioni minori.

Quindi, su quanto costa 1 ora di forno a gas si può dire di certo una cosa. Ovverosia che il costo è inferiore a quello di un’ora di forno elettrico acceso. Specie, come sopra accennato, per la cottura di pizze e di focacce. Dato che con il fornetto elettrico i tempi di cottura della pizza sono superiori anche perché in genere non si va oltre i 220 gradi centigradi di temperatura massima.

Dalla padella capiente alla bistecchiera

Per quel che riguarda invece le possibili alternative al forno, che sia a gas da incasso, o il fornetto elettrico, queste dipendono dalle caratteristiche dei cibi da cuocere. Per esempio, ci sono casi in corrispondenza dei quali la bistecchiera è una valida alternativa al forno. Con la possibilità non solo di abbrustolire in un lampo il pane, ma anche per cuocere e per grigliare la carne, il pesce ed anche le verdure.

Ed altri casi in corrispondenza dei quali va bene pure una padella capiente. Basti pensare che, con un po’ d’accortezza, con la cottura in padella antiaderente si può cuocere pure il classico ciambellone della nonna. Oppure, tra l’altro, pure la deliziosa e soffice torta margherita.

