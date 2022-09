Tra le mura domestiche ci sono molti elettrodomestici che non solo incidono pesantemente sulla bolletta della luce, ma che devono pure restare sempre accesi. Ci riferiamo, nello specifico, al frigorifero, che è indispensabile per la corretta conservazione dei cibi.

Pur tuttavia, anche quando è ad alta efficienza energetica, non è solo il frigorifero ad appesantire la bolletta della luce. In quanto ci sono altri elettrodomestici che di certo non sono attivi tutto il giorno. Ma quando questi vengono azionati il loro peso sulla bolletta poi si fa sentire. Tra questi c’è di sicuro la lavatrice che, al pari del frigorifero, è indispensabile. Nella fattispecie, per avere sempre i vestiti puliti e profumati.

Quanto incide sulla bolletta la lavatrice e come risparmiare sui consumi

Nel dettaglio, il risparmio energetico per quel che riguarda la lavatrice passa sempre, e prima di tutto, dall’azionare l’elettrodomestico sempre a pieno carico. Ma, detto questo, quanto in media i consumi energetici della lavatrice pesano sulla bolletta dell’elettricità?

Mediamente il 4% è la risposta su quanto incide sulla bolletta la lavatrice. Fermo restando che questa percentuale, che è del tutto indicativa, dato che trattasi di un valore medio, può lievitare se, invece, la lavatrice si aziona non una, ma ben due volte al giorno per un ciclo di lavaggio completo. E magari anche quando la lavatrice si utilizza pure nel weekend. Ed il tutto nel ricordare che il maggior consumo energetico per la lavatrice è legato all’acqua da riscaldare.

Non a caso più bassa è la temperatura per lavare i capi, maggiore sarà il risparmio energetico. Vediamo allora, oltre all’azionamento a pieno carico, quali sono gli altri trucchi per abbassare l’incidenza della lavatrice sulla bolletta dell’energia elettrica.

Come lavare i panni risparmiando energia, dalla temperatura alla manutenzione

Per risparmiare energia elettrica quando si lavano i panni, è bene ricordare che quella a 30 gradi è in genere la temperatura migliore. Per lavare molti capi in lavatrice. Ed è anche la temperatura ideale per tenere bassi i consumi di energia.

In più, le lavatrici che sono di ultima generazione hanno sempre il cosiddetto programma di lavaggio “Eco”. Che è quello ad alta efficienza energetica in quanto il lavaggio avviene più lentamente, rispetto al programma di lavaggio rapido, ma con un minor consumo di energia elettrica. Inoltre, la lavatrice consuma meno energia quando è sempre in un perfetto stato di manutenzione. E quindi, tra l’altro, pulendo o cambiando periodicamente e all’occorrenza il filtro.

Lettura consigliata

Per risparmiare sulla bolletta della luce limitiamo l’utilizzo di questo elettrodomestico che tutte le donne hanno in casa