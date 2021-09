Sulle pagine di ProiezionidiBorsa più volte ci siamo occupati di bilancio familiare. Ad esempio abbiamo visto il trucco per arrivare sereni a fine mese con 1.600 euro di stipendio. In quella sede ci siamo occupati di come gestire tutte le spese: dall’affitto al mutuo, dal carburante a Internet, al drink con gli amici etc.

Oggi invece ci limiteremo al budget per la spesa di una dieta salutare: è sinonimo di dieta costosa? Detta diversamente, quanti soldi si spendono al mese per una dieta sana ed equilibrata e restare in salute?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scegliere cibi costosi o cibi ricchi di nutrienti?

Il quesito è attuale e interessante, e anche un opuscolo del Ministero della Salute prova a dare una possibile risposta.

In sintesi, domina il luogo comune secondo cui mangiare sano costa troppo. Spesso, infatti, si scambia il mangiare sano con lo scegliere i cibi pubblicizzati.

Purtroppo però in cucina non vale lo slogan: più pubblicità, più salute. Basta possedere invece le adeguate conoscenze nutrizionali (una volta imparate, è quasi fatta) per contenere la spesa alimentare. Queste conoscenze di base sono sufficienti per comprare cibi che costano meno ma che valgono di più in termini nutrizionali.

Infine, anche l’aspetto legato alle giuste quantità incide sulla spesa complessiva. Sbagliare ogni giorno in eccesso, senza riutilizzare gli avanzi, equivale a gettare soldi nel cestino ogni giorno.

Il menù standard del Ministero della Salute per restare in salute

Dunque, è possibile mangiare sano ad un costo contenuto. Prendiamo uno dei menù standard elaborati dal Ministero. Non si tratta di una prescrizione, quanto invece di una guida orientativa per realizzare l’incontro tra dieta sana e spesa limitata.

Il menù è elaborato in base alle esigenze di una corretta alimentazione di un adulto, ossia circa 2.000 kcal al giorno, e suggerisce:

a colazione: 125 ml di latte e 30 gr di biscotti/cereali;

spuntino: 150 gr di frutta;

pranzo: 100 gr di pasta/riso/cereali con 50 gr di verdura e ortaggi; 150 gr di carne rossa e 200 gr di contorno di verdura e ortaggi. Infine 150 gr di frutta;

merenda: 125 gr di yogurt;

cena: 100 gr di uova (bastano 0,50 euro per un carico di vitamine e sali minerali), 200 gr di verdura e ortaggi, 150 gr di frutta e 100 gr di pane;

condimento: 30 gr di olio d’oliva.

Quanti soldi si spendono al mese per una dieta sana ed equilibrata e restare in salute?

Un menù così composto garantirebbe all’incirca 1.890 kcal totali. Quanto ai valori nutrizionali, essi sarebbero pari a: 16% di proteine, 27% di grassi, 57% di carboidrati, 18 gr di fibra, 268 mg sodio.

Infine il capitolo spesa: quanto costa questo menù? Se lo prendessimo in riferimento ad acquisti singoli, unitari, costerebbe certamente di più. Ad esempio un conto è andare al supermercato e comprare una sola confezione da 0,125 l di latte. Molto più economico, invece, comprarne mezzo litro o un litro intero e risparmiare.

Ancora, i costi di 200 gr di contorno, acquistati e preparati di volta in volta, sono maggiori rispetto a quelli dell’acquisto e preparazione di 1 kg di verdure in unica soluzione. E così via.

Approfondimento

Ecco 4 tecniche di vendita dei supermercati che rendono salatissimo il conto della spesa.