Da quando l’elettronica è entrata in casa è iniziata una rivoluzione nel modo di vivere gli ambienti che sembra non volersi più arrestare. L’avvento della domotica infatti ha portato nel tempo ad una serie di novità che oramai consideriamo ovvie, ma che non potevano considerarsi tali solo qualche anno fa. La termoregolazione degli ambienti, i sistemi di illuminazione con sensori crepuscolari, l’irrigazione da giardino programmata, la videosorveglianza ne sono solo alcuni esempi.

La casa intelligente

L’abitazione intelligente si comporta quasi come un nuovo organismo vivente, con ogni parte interconnessa con l’altra, secondo un equilibrio sempre più sofisticato. Già oggi ad esempio i frigoriferi sono in grado di verificare quali alimenti siano presenti, quali finiti o scaduti, e presto anche di effettuare l’ordine per la spesa. Naturalmente lo smartphone del padrone di casa sarebbe al corrente di tutto, e potrebbe proporre le migliori ricette con gli ingredienti a disposizione. Ma cosa ci aspetta nei prossimi anni?

Come sarà la casa del futuro grazie a queste originali e sorprendenti tecnologie innovative

La rivoluzione parte dall’ingresso: niente più chiavi e serrature. Le porte infatti si apriranno semplicemente con l’avvicinamento delle persone autorizzate all’accesso, grazie al riconoscimento facciale. L’abitazione poi sarà sempre più vicina all’autosufficienza energetica. Il riscaldamento, il raffrescamento e la cucina saranno alimentati da sistemi fotovoltaici che coinvolgeranno l’intero involucro edilizio, dalle tegole alle tamponature esterne fino anche alle persiane. Alcuni immobili addirittura potranno cambiare orientamento seguendo il movimento del sole. Lo stereo e la televisione potrebbero arrivare ad analizzare la mimica del padrone di casa per proporre musica e film in linea con il suo stato emotivo. Ma soprattutto ci saranno assistenti digitali che ci aiuteranno ad ogni singolo passo nel campo della conoscenza, della salute e del buon gusto. Vediamo come.

L’intelligenza artificiale a servizio dell’abitazione

I robot sono destinati a far parte della nostra vita quotidiana, e coadiuvarci nelle pulizie come nell’educazione dei figli. In particolare è facile prevedere l’introduzione di robot-giocattolo che interagiscano con i bambini, aiutandoli a fare i compiti o ricordandogli gli impegni. Ma probabilmente la sorpresa più grande l’avremo in bagno, quando lo specchio potrà studiare le condizioni psicologiche o la qualità della pelle, per poi proporre soluzioni alle problematiche rilevate. Oppure quando lo smart toilet analizzerà le feci per verificare lo stato di salute. O ancora quando la bilancia calcolerà oltre al peso anche la massa grassa, e proporrà allo smartwatch l’attività fisica da mettere in pratica. Insomma non è ancora dato sapere tutto, ma è già possibile immaginare come sarà la casa del futuro grazie a queste originali e sorprendenti tecnologie innovative. La vita sarà senz’altro più facile. Ma sarà anche più felice?