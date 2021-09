Ora che le temperature volgono verso il freddo e fa buio prima, supermercati e centri commerciali diventano la meta naturale per milioni di italiani. Abbiamo già visto dove conviene fare la spesa al supermercato e risparmiare anche più 1.000 euro.

Infatti, queste strutture non sorgono per offrire un punto di svago ma per vendere quanto più possibile ai consumatori. Merce, prezzi, disposizione, ordine, etc., è studiato nei dettagli dagli esperti di marketing al fine di farci comprare di più.

Al riguardo, ecco 4 tecniche di vendita dei supermercati che rendono salatissimo il conto della spesa.

La prima “trappola”: il carrello

Prima ancora di entrare nel punto vendita, una prima strategia è quella dal carrello. Sono sempre più grandi e non si tratta di un puro caso. Prevedono un sedile per sistemare un eventuale bimbo e uno spazio per mettere la borsa. Cioè mettono il cliente nella massima comodità per farlo concentrare il più possibile sugli acquisti.

Inoltre, la mente del cliente penserà che fino a quando il carrello non si è riempito, egli non stia spendendo poi così tanto. Oppure che non ha ancora comprato a sufficienza perché il carrello è ancora ‘vuoto’.

Si tratta di due tipici errori di valutazione della mente umana che sono sfruttati dagli esperti di marketing e vendite.

La seconda tecnica di vendita dei supermercati

Varcata la soglia, tra i primissimi reparti che incontriamo ci sono quelli del banco gastronomia, pescheria e/o macelleria, oppure pasticceria. Il motivo è semplice. Si tratta di reparti dove le percentuali di ricarico, cioè di guadagno, sono più alte rispetto ad altre categorie merceologiche.

Un esempio: sulla carta igienica la concorrenza è ampia, quindi il prezzo al pubblico non può essere troppo distante da quello di mercato. I prodotti del fresco, invece, li realizza direttamente il punto vendita, che si fa forza di ciò scaricandoli sui relativi prezzi. In sostanza, in questi reparti il ricarico applicato è tra i più alti della media di tutti i prodotti esposti.

Ritornando all’esempio della carta igienica (o del sale o dello zucchero), qui il ricarico sarà ad esempio del 15-25%, mentre sul fresco potrebbe essere del 50-60%.

Ecco perché questi reparti vengono posti vicini all’entrata. Un cliente appena entrato deve dedicare loro tempo e maggiore attenzione. La sua mente, infatti, è ancora “libera” e può concentrarsi di più sui prodotti a maggiore convenienza per il punto vendita.

Il prezzo soglia

I cartellini che espongono i prezzi spesso hanno la parte decimale che finisce con “,99”. Cioè invece di 3 euro troveremo 2,99 euro; oppure 4,99 euro invece di 5, e così via.

I nostri occhi spesso si concentrano solo sulla cifra intera e non su quella scritta dopo la virgola. Inoltre, la mente umana di solito è portata ad arrotondare per difetto questi prezzi. Così un prodotto in vendita a 4,99 euro verrà letto dalla mente: “costa 4 euro”, quando invece il suo vero prezzo è di 5 euro.

Un altro classico errore di valutazione della mente umana riguarda il 3X2. Secondo gli esperti, infatti, di solito viene interpretato in questo modo: “1 dei 3 prodotti che sto comprando è gratis”.

In realtà il 3X2 è un modo diverso di dire: “c’è uno sconto del 33% su questa confezione”. Malgrado ciò, gli esperti di marketing utilizzano la formula del 3X2 perché fa molta più presa, cioè fa vendere di più.

Il risultato è che compriamo anche più del necessario e che a volte non consumiamo tutto tra una spesa e un’altra.

