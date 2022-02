La casa è uno dei beni primari durevoli che sta in vetta ai desideri di ogni italiano. Oltre l’80% delle famiglie ha una casa di proprietà e chi non ce l’ha desidera comprarla. Tuttavia per molti comprare un appartamento in Italia di questi tempi non è facile. La crisi economica ha colpito duramente i redditi delle famiglie e le banche concedono i mutui solo a fronte di garanzie precise. Ecco perché il Governo ha messo a disposizione dei giovani fino a 36 anni un fondo di garanzia che agevoli l’acquisto della prima casa.

Pianificare con largo anticipo l’acquisto di una casa potrebbe essere una soluzione. Infatti un arco di tempo sufficientemente lungo potrebbe permettere di accumulare il denaro sufficiente per l’acquisto.

Oggi in Italia con 150.000 euro si possono comprare ottime soluzioni abitative. Immaginiamo una persona che voglia acquistare un appartamento e desideri accumulare 150.000 in 10 anni, quanto dovrebbe risparmiare ogni anno? Dipende molto dallo strumento che questa persona utilizza per valorizzare il denaro. Chi risparmia può adottare diverse strategie in base alla propria propensione al rischio. Ovviamente lo strumento di investimento scelto incide sul capitale annuale da risparmiare. Facciamo alcuni esempi.

Quanti soldi occorre risparmiare ogni anno per accumulare 150.00 euro in 10 anni per acquistare una casa

La soluzione meno efficiente è quella di lasciare i soldi sul conto corrente. Non solo il denaro sul conto corrente non aumenterà di valore ma perderà di potere d’acquisto. Infatti l’inflazione in crescita farà aumentare inevitabilmente il costo delle case. Anche risparmiando 15.000 l’anno, tra 10 anni non saremo in grado di comprare una casa che oggi costa 150.000 euro.

Un’alternativa potrebbe essere quella di mettere il denaro su un conto di deposito che ha un piccolo rendimento annuale e permette accumuli mensili. Attualmente il rendimento lordo di un conto di deposito è attorno all’1% annuo. Con questo tasso di rendimento per accumulare 150.000 euro in 10 anni occorre risparmiare 14.200 euro l’anno.

Si potrebbe puntare sui titoli di Stato, magari scegliendo il decennale con scadenza a marzo del 2032 (Isin: IT0005094088), acquistandone ogni anno una tranche. Tuttavia cambierebbe poco rispetto alla scelta del conto di deposito perché il titolo ha un rendimento attuale dell’1,1% annuo.

Con uno strumento che avesse un rendimento medio del 5% l’anno, un risparmio di 10.000 euro l’anno in 10 anni permetterebbe di accumulare 148.000 euro. Invece quanti soldi occorre risparmiare con uno strumento che rendesse il 10% l’anno? Basterebbe risparmiare 7.500 euro l’anno per ottenere 150.000 euro in 10 anni, ovvero 625 euro al mese.

Ma esiste uno strumento d’investimento che rende il 10% l’anno? Molti ETF hanno avuto negli ultimi 10 anni rendimenti medi anche superiori al 10%. Per esempio l’ETF Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09), negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento complessivo del 340%, molto più del 10% medio all’anno.

Approfondimento

