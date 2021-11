Trovare una casa dove vivere è da sempre un problema e lo è ancora di più trovare la casa che ci piace. Anche se abbiamo le disponibilità economiche per scegliere, il mercato potrebbe non offrire ciò che abbiamo in mente e quindi dobbiamo accontentarci. Per esempio, quando pensiamo ad una bella casa la immaginiamo grande e luminosa. La luminosità degli ambienti abitativi è importante non solo dal punto di vista energetico. La luce è fondamentale per il nostro organismo e influisce anche sul nostro umore. Poiché passiamo molto tempo nel nostro appartamento questo dovrebbe essere il più luminoso possibile. Purtroppo a volte non lo è.

La maggior parte delle persone quando pensa ad una casa si immagina un edificio in mattoni. Eppure ci sono delle bellissime case costruite solo in legno e che costano molto meno. Le case prefabbricate in legno stanno prendendo sempre più piede nel Nord Europa e anche nel Nord Italia. Sono costruzioni molto più economiche di quelle in cemento ed hanno una resa energetica maggiore. Inoltre, avendo un terreno si possono costruire molto rapidamente. Ci sono case che si possono avere per soli 8.000 euro. Ne parliamo in questo articolo: “Hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro”

Una cifra simile per una casa prefabbricata con queste caratteristiche è veramente poco. Eppure si possono trovare abitazioni ancora più belle a molto meno. In Internet sta spopolando una casa solarium totalmente in vetro. Il suo prezzo è veramente incredibile. In realtà non viene venduta esattamente come casa. In pratica è un cubo con le pareti totalmente in vetro e si presta a varie soluzioni.

Questa splendido solarium costa appena 2.000 euro e può trasformarsi in una bellissima e luminosissima casa. La struttura è in vendita sul web su uno dei marketplace più importanti al mondo.

Può essere utilizzato come un solarium, ma può diventare anche una dependance di una casa per chi ha uno spazio all’aperto. Infatti può essere arredato a piacimento e nella forma più grande può anche contenere una camera da letto, una cucina e un bagno. In questo caso si avrebbe una vera a propria casa, spaziosa, luminosissima, dalle linee moderne e ad un prezzo veramente minimo.

Nuove soluzioni abitative molto originali ed economiche

In un mondo che va verso la transazione ecologica, anche le case dovranno subire quell’evoluzione. Nel tempo si cercherà di costruire le abitazioni con il minore impatto ambientale possibile e con costi sempre più ridotti. Le idee non mancano. Come questa soluzione originale illustrata in questo articolo: “Mai viste case nuove personalizzate con soggiorno, cucina e camera a 12.499 euro”.