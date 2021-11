In questo momento chi vuole comprare casa si trova probabilmente nel migliore momento storico degli ultimi 30 anni. La pandemia ha dato una scossa al mercato residenziale e ha mandato a picco i tassi sui mutui. Oggi chi acquista una casa può contare su una media dei prezzi che è al minimo degli ultimi 10 anni e su tassi assolutamente convenienti.

Il problema del mutuo

Per molti comprare casa non è facile, perché la condizione economica non lo permette. Il costo delle case è sceso perché la domanda è calata a causa della crisi economica che ha colpito i redditi delle famiglie. Ma oggi non è necessario avere tutti i soldi per comprare casa. A volte si può acquistare un immobile quasi senza avere denaro, ma pagandolo nel tempo. Infatti acquistare la casa dei sogni senza soldi o quasi adesso è più facile con queste 4 soluzioni, di cui parliamo nelle righe seguenti.

Spesso si pensa che l’unica soluzione per avere una casa sia l’affitto di un immobile. Semplicemente perché non si hanno i soldi per l’acquisto. Con gli attuali tassi oggi la rata mensile di un mutuo può arrivare a costare molto meno del costo mensile per una locazione. In un centro urbano per un bilocale si possono arrivare a spendere anche 600 euro per un affitto mensile. Con stessa cifra ci si potrebbe pagare la rata di un mutuo per l’acquisto di una casa più grande. I problemi del mutuo sono 2: riuscire ad averlo e l’anticipo da versare. Ma questi problemi oggi sono spesso superabili. Vediamo come.

Acquistare la casa dei sogni senza soldi o quasi adesso è più facile con queste 4 soluzioni

Acquistare la casa con un mutuo oggi è la soluzione più semplice per chi non ha soldi per pagare l’appartamento in una volta. In genere le banche concedono un mutuo per l’80% del valore dell’immobile. Quindi occorre anticipare il 20%. Su un immobile del valore di 150.000 euro, chi acquista deve anticipare 30.000 euro. La cifra non è irrilevante. Tuttavia ci sono banche che erogano mutui anche per il 90% del valore ed in certi casi anticipano anche il 100%. Non sono molte ma ci sono e basta una ricerca sul web per scovarle. Naturalmente gli interessi applicati saranno superiori a quelli medi di mercato.

La platea delle banche che possono concedere mutui al 100% si allarga se subentra un garante. Possono essere, genitori, nonni, ecc. Questi garantiscono alla banca il pagamento del mutuo anche in caso di mancato pagamento da parte di chi stipula il mutuo. Sembrerà incredibile ma anche lo Stato si offre da garante nell’acquisto della prima casa. Il Ministero dell’Economia ha stabilito un fondo di garanzia che aiuta i giovani nell’acquisto della casa. Chi ha meno di 36 anni e un ISEE inferiore ai 40.000 euro annui può fare richiesta della garanzia del fondo.

Acquistare una casa a prezzo ridotto potrebbe favorire l’acquirente nel trovare i fondi necessari. Ecco che comprare una casa in costruzione può essere una soluzione ottimale. Acquistando un appartamento non ancora realizzato, si può dilazionare al costruttore l’anticipo che può essere pari al 20% non finanziato dal mutuo. Chi acquista potrà accendere il mutuo al momento della consegna della casa e liquidare l’80% al costruttore.

Approfondimento

Hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro