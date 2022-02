La pulizia del bagno è molto importante. Come lo è, ovviamente, quella di tutta la casa. Bisogna pulire il bagno e le sue superfici in modo corretto e con i giusti prodotti. Soprattutto quando si parla di pulire, ad esempio, il WC, il bidet, la doccia oppure il lavandino. Quelle zone, insomma, dove si concentrano di più i batteri.

Il water, anche se non lo puliamo tutti i giorni in modo approfondito, può essere disinfettato con mille prodotti, come i vari gel per il WC. Questi non servono solo a eliminare i batteri, ma sono anche disincrostanti. E sappiamo bene quanto sia importante avere un water bianco senza calcare e senza fondo nero. Non solo per una questione estetica, ma anche per una questione di igiene.

E questo è valido anche per la doccia e il suo scolo. Questo, all’interno, diventa un covo di batteri sia perché molto umido sia perché i residui di shampoo o balsamo rendono la zona perfetta per la crescita dei batteri stessi.

Per avere un WC pulito non è sufficiente, però, spruzzare ogni giorno il prodotto al suo interno.

Per non avere un WC sporco, puzzolente e con i batteri dobbiamo pulire anche questo piccolo oggetto del bagno

Dunque, è di fondamentale importanza pulire lo scopino del WC. Questo strumento è indispensabile quando si pulisce il bagno. Con questo grattiamo via lo sporco incrostato. Ma, ad esempio, lo usiamo anche per accompagnare le feci verso lo scarico. Ma abbiamo mai pulito lo scopino del bagno? Questa è un’operazione che si fa poco, oppure male. Non basta spruzzarci sopra un po’ di gel per il WC. Per non avere un WC sporco, puzzolente e con i batteri dobbiamo pulire lo scopino nel modo corretto.

Dopo aver pulito per bene tutto il bagno, compreso ovviamente il water, e dopo aver grattato via bene lo sporco dal fondo e dopo aver rimosso tutta l’acqua presente nello scarico, gettiamo della abbondante candeggina. Ora, mettiamo in ammollo lo scopino e attendiamo per circa un’ora. Nel mentre, non possiamo usare il bagno. Oltre alla candeggina, per correggere l’odore forte del prodotto, possiamo lasciar cadere nel water un po’ di lavanda. Non usiamo, però, olio o altri prodotti, ma utilizziamo proprio dei pezzi di pianta di lavanda. Questi profumeranno il bagno, il water e anche lo scopino.

Approfondimento

Se il polpo dopo la cottura rimane duro ecco un facile metodo per renderlo morbido