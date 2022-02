Ecco i trucchi intelligenti per risparmiare sul costo del riscaldamento e non avere più paura dei rincari della bolletta

Ci sono diverse tipologie di riscaldamento in ognuna delle nostre case. Possiamo avere un riscaldamento a gasolio, tramite stufa a pellet, usare camini o caldaie a legna. In Italia la maggior parte delle famiglie ha un riscaldamento a gas, cittadino o indipendente. Nel caso di quello cittadino si ha una caldaia per il controllo anche dell’acqua calda. In media queste stesse famiglie spendono al mese tra i 100 e i 150 euro. Ma come è possibile risparmiare su questo costo? Infatti, insieme alle bollette di luce e gas è una delle spese che più pesano sull’economia familiare.

I fattori di dispersione del calore in casa

Soprattutto in questo periodo le spese per il riscaldamento schizzano alle stelle. Le giornate sono fredde e, soprattutto per chi passa molto tempo in casa, le basse temperature si percepiscono maggiormente negli ambienti dell’abitazione. Il problema però, soprattutto nel caso di un riscaldamento con i termosifoni, è che il consumo è sempre consistente. Infatti, per creare un ambiente confortevole, questi hanno bisogno di raggiungere determinate temperature. Altri fattori incidono anche sul calore in casa. Se abbiamo degli infissi datati soprattutto in legno, il calore si disperde più facilmente e dovremo tenerli accesi più a lungo. Ancora, se non vengono puliti adeguatamente, potrebbero funzionare male.

Ecco i trucchi intelligenti per risparmiare sul costo del riscaldamento e non avere più paura dei rincari in bolletta

Le soluzioni sono diverse e tutte quante concorrono a diminuire la nostra spesa giornaliera sul gas o sul gasolio. Anche nel caso della stufa a pellet collegata all’impianto dei termosifoni, si potrebbero applicare le stesse regole di risparmio. La prima cosa da fare e, nel caso di infissi vecchi, migliorare il livello di calore percepito in una stanza. Bisognerà comprare delle gomme o guaine adesive da applicare tra la finestra e il montante della stessa. Con pochi euro la stagione invernale è salva. Essendo una sistemazione temporanea, poiché le gomme tendono a logorarsi nel tempo, dovremo comunque pensare alla sostituzione delle finestre e delle poste finestre. Forse è la soluzione migliore di risparmio, poiché, anche con i termosifoni spenti, la dispersione sarà nettamente minore. Inoltre, bisogna anche dosare le ore di accensione del riscaldamento stesso, impossibile cercare un risparmio quando la caldaia è in funzione h24.

Le fasce orarie più economiche

La scelta più economica è quella di risparmiare sulla bolletta accendendolo nelle ore in cui il costo per il consumo è più basso. Ogni giorno, infatti, dopo le 19 e prima delle 8 del mattino è conveniente fare lavatrici, accendere l’asciugatrice e anche risparmiare sulla bolletta del gas. Quindi una delle soluzioni migliori sarà accenderlo in notturna, spegnendolo alla mattina prima di andare al lavoro. O creare delle fasce orarie ad hoc. La sera spegnendo un attimo prima di andare a dormire e la mattina per avere cucina e bagno caldo. Ecco i trucchi intelligenti per risparmiare sul costo del riscaldamento.

