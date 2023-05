Quante volte è consigliabile lavare i capelli in una settimana? Amanda Seyfried non ha dubbi: lei fa così

I capelli sono una parte importante della nostra persona e richiedono una certa cura. Magari trascuriamo altro, ma non i capelli, che rappresentano anche uno dei nostri biglietti da visita. Quante volte, però, andrebbero lavati, alla settimana? Tutti i giorni? Ogni 2 o 3 giorni? Ecco la soluzione che ha adottato Amanda Seyfried per i suoi bellissimi capelli.

I capelli sono un bel biglietto da visita per la nostra persona. Non a caso, ogni giorno, fosse anche solo per una spazzolata, dedichiamo parecchio tempo alla loro cura. Anche se non sempre sappiamo come trattarli, proprio con il rischio di stressarli. Eppure, ci sono mille consigli in rete che dicono cosa sia meglio fare per avere sempre capelli all’altezza. Soprattutto, quando non abbiamo tempo (e a volte soldi) per andare con costanza dal parrucchiere. Anche solo per andare a lavarli e fare la piega.

Su quante volte lavare i capelli ognuno dà la propria versione, ma dipende da tanti fattori

Se cercate, in internet, quante volte è consigliabile lavare i capelli in una settimana, ci sono varie risposte. Riassumendo, si può dire che di fronte a capelli normali, ovvero che non siano grassi o secchi, potrebbero bastare una o due volte alla settimana.

Chi li ha grassi, dovrebbe farlo una volta ogni due giorni, secondo gli specialisti. I capelli ricci, invece, andrebbero lavati come quelli normali, una volta a settimana. Tutto questo, ribadiamo, come regola di base che poi cambierà in funzione del singolo caso. Diciamo che due volte a settimana è la norma che non andrebbe superata, ma una volta sola potrebbe bastare.

Dalle dive possiamo apprendere tanti segreti di bellezza che possiamo poi imitare anche a casa

Le dive hanno sempre tanto da insegnarci. Spesso le consideriamo lontane da noi, immerse in mille attenzioni che si possono pagare senza colpo ferire, ma non sempre è così. Ad esempio, Jennifer Aniston dimostra dieci anni di meno con dei semplici segreti, come lavare il viso con acqua ghiacciata. E, a proposito di capelli, si può imitare il segreto che usava Rita Hayworth.

E veniamo alla nostra Amanda Seyfried. La diva affascinante anche per via della sua bellissima chioma bionda. Che contribuisce, anche con il suo sorriso, a uno charme invidiabile. Ve la ricorderete, probabilmente, in Mamma mia! Non solo attrice, ma anche modella, volto di tanti marchi prestigiosi.

Quante volte è consigliabile lavare i capelli in una settimana? La diva Amanda Seyfried non ha dubbi

Ebbene, come fa a mantenere sempre quei capelli così curati? Quante volte li lava in una settimana? È stata lei a dichiararlo in una intervista. Ebbene, Amanda Seyfried lava i capelli solo una volta alla settimana. Avete letto bene. Sottopone a balsamo e shampoo, la sua bella chioma bionda, una volta ogni sette giorni.

Un’altra cosa che lei fa è quella di non usare mai il phon. Ha paura che si stressino e, quindi, preferisce che si asciughino da soli, naturalmente. Però, c’è un però. Se è vero che li lava tradizionalmente solo una volta a settimana, gli altri giorni li tiene puliti con dello shampoo a secco.