Cosa fare per dimostrare 10 anni di meno anche se sei over 50? Lavarsi il viso con acqua ghiacciata è uno dei 5 segreti di Jennifer Aniston

L’elisir di lunga vita è un qualcosa al quale in tanti aspirano. Purtroppo, l’età avanza per tutti e la pelle è la prima a dimostrare la nostra carta d’identità. Rassegnarsi al tempo che passa? No, se combatti il passare degli anni con dei trucchi di bellezza che ti fanno sembrare sempre più giovane. Parola di Jennifer Aniston.

In queste settimane, su Netflix, impazza un film con protagonista Jennifer Aniston, l’attrice diventata famosa per aver dato il volto a Rachel in Friends. Si tratta di Murder Mistery 2 ed è incredibile come la Aniston, che di anni ne ha 54, sembri sempre una eterna ragazzina. Prima di liquidare il tutto con la classica frase “per forza, le attrici sono tutte belle”, val la pena vedere come, in realtà, non è così.

La Aniston, ad esempio, ha dichiarato, in alcune sue interviste, i suoi segreti di bellezza che, a ben vedere, sono alla portata di tutti. Per essere quello che è, Jennifer ha seguito una routine fissa negli anni, dalla quale non ama trasgredire.

La Aniston ha mangiato, per 10 anni, la stessa insalata, sul set di Friends e senza sgarrare mai

Ad esempio, lo sapevate che ha mangiato, per 10 anni, sul set di Friends, lo stesso tipo di insalata? Quanti di noi lo farebbero anche solo per una settimana? Ecco, appunto, ci vuole costanza se si vogliono ottenere certi risultati ed ecco cosa fare per dimostrare 10 anni di meno.

Volete il primo dei suoi segreti? Come ha confessato a Vogue America, ogni mattina si sciacqua la faccia per 25 volte. Cosa c’è di strano, direte voi? Che lo fa con acqua rigorosamente ghiacciata, trucco imparato da Joan Crawford.

Non solo acqua ghiacciata sul viso, ma ecco gli altri segreti di Jennifer Aniston

Il secondo segreto di Jennifer per scoprire cosa fare per dimostrare 10 anni di meno passa dal cibo. Lei, ogni tanto, pratica il digiuno. Che è scientificamente mirato. In pratica, fa un digiuno di 16 ore e si concede cibo solo nelle 8 ore rimanenti. Ovviamente, niente cibo spazzatura, ma tante proteine e pochissimi grassi, così da non ingrassare.

In pratica, predilige frutta fresca e verdura, oltre a pesce. E sappiamo che, a proposito di pesce, in pochi ne comprano uno che è ricco di proteine, che costa 3 volte meno del salmone. E quando non fa digiuno, si alza dal letto e la prima cosa che fa è bere un succo di sedano. Altro che caffè.

Cosa fare per dimostrare 10 anni di meno? Seguire i consigli di Jennifer Aniston è un buon inizio

Un altro dei consigli che dà Jennifer Aniston, durante le sue interviste, è quello di bere molto. L’idratazione è fondamentale e senza il giusto quantitativo giornaliero, la nostra pelle finirà per risentirne. Non da ultimo, la Aniston fa tanta attività fisica.

A partire dalla corsa, che pratica almeno 5 volte a settimana. E se siete tipi sedentari, di quelli che fanno fatica ad alzarsi dal divano, c’è una tabella perfetta per voi. Che vi fa arrivare a correre, in breve tempo, per 30 minuti consecutivi. Come dite? Volete un consiglio extra della nostra Aniston per sembrare sempre giovani come lei? Non disdegna di assumere della polvere di collagene. Anzi, ne è una fautrice. In una intervista ha ammesso che ha unghie più forti ed effetti positivi su capelli e pelle.