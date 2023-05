Vacanze estive nel borgo di pescatori con mare cristallino e ottimo pesce. Il posto del cuore di Amadeus!

Vacanze estive nel borgo di pescatori con mare cristallino-Salvatore Marra from Palermo, Italia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dove vanno in vacanza i Vip? Chi segue il gossip conosce la risposta. Per esempio, saprà che il noto volto della RAI Amadeus ama un piccolo borgo della Sicilia. Sembra avergli proprio rubato il cuore, tanto che avrebbe lasciato molti ricordi cari. Ecco il luogo sul mare che farà sognare anche te, per le spiagge paradisiache e il buon cibo.

Mare limpido e solleone: il sud Italia è una meta da sogno per italiani e stranieri. Una delle Regioni che più colpisce è certamente la Sicilia. La sua storia e i paesaggi naturali sono un invito per chiunque ami la cultura del nostro Paese. In provincia di Palermo, potrebbe aspettarti la tua prossima destinazione. È un curioso villaggio che, nella sua piccolezza, sarà il più bel regalo che potrai farti per l’estate.

Il borgo di Amadeus

Secondo quanto avrebbe dichiarato in tempi recenti, pare proprio che un luogo in particolare abbia conquistato Amadeus. Il conduttore TV ci avrebbe trascorso tanti anni e lo descriverebbe come un posto allegro e sorridente. Insomma, una meta pervasa da folklore e tradizione che incanta gli occhi con i panorami da favola.

Ciliegina sulla torta sarebbe la buona cucina, con pietanze a base di pesce a farla da padrone sulla tavola. Ma qual è il borgo che stiamo elogiando e ti consigliamo vivamente di visitare? Si tratta di Sferracavallo, paradiso genuino della costa siciliana.

Vacanze estive nel borgo di pescatori con mare cristallino sulle rive del Mediterraneo

Sferracavallo è la meta che non ti aspetti, a poca distanza dalla più rinomata Mondello. Sorto attorno al promontorio di Capo Gallo, è una perla in miniatura che varrà la pena di vedere. Non è tanto l’arte a svettare qui (a parte qualche villa risalente ai secoli scorsi), quanto la natura. Gli incantevoli litorali e l’acqua azzurrissima sono il biglietto da visita principale.

Durante le tue vacanze estive nel borgo di pescatori con mare cristallino qual è Sferracavallo, potrai deliziarti in tanti modi. Le escursioni sono un’ottima partenza per scoprire i dintorni. Qui ci sono angoli davvero suggestivi, come le grotte dell’Impiccato e del Pecoraro. La spiaggia del Barcarello è un lembo di sabbia e scogli che permette ai bagnanti di prendere il sole con vista sul mare celeste. Per chi non si accontenta, nei paraggi ci sono le altrettanto magnifiche spiagge di Mondello, Capaci e Isola delle Femmine.

Sferracavallo non lascia delusi nemmeno i buongustai. Il pesce è di casa e lo si può assaporare in uno dei ristoranti presenti. Tra i piatti forti ci sono pasta con le sarde, polpo bollito e caponata di pesce spada. A catturare il palato ci penseranno anche i prelibati spaghetti ai ricci di mare, oltre che i succulenti calamari ripieni.