L’arrivo dell’estate porta con sé tanti nuovi prodotti di stagione. Frutta e verdura dai profumi e colori diversi che arricchiscono le nostre tavole. Tra questi ortaggi c’è anche la melanzana, protagonista di tantissime ricette estive. Tra queste anche la famosa parmigiana. Lo chef Sebastian Fitaru ci propone un piatto rivoluzionario, una parmigiana realizzata con un nuovo ingrediente. Parliamo sempre di un prodotto di stagione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La parmigiana di melanzane, uno dei piatti più famosi ed amati nel Mondo

Uno dei piatti più diffusi ed amati e senza dubbio la parmigiana di melanzane. Una ricetta che ha bisogno della giusta preparazione e che valorizza pienamente il suo ingrediente principale. Ovvero la melanzana. Per realizzare la ricetta classica ci occorrono questi ingredienti:

1,8 kg di melanzane;

500 g di fiordilatte;

1 cipolla dorata;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe nero;

basilico;

1 kg di passata di pomodoro;

150 g di parmigiano da grattugiare;

olio di arachide per friggere.

Si parte dal sugo, una volta pulita e tritata la cipolla si versa in una padella con olio caldo. Una volta dorata la cipolla si aggiunge la passata di pomodoro e il basilico. In seguito si aggiunge il sale e si lascia cuocere a fuoco lento per circa 45 minuti. Nel frattempo pulire e tagliare a fette non troppo sottili le melanzane. A questo punto si procede friggendole. Intanto ridurre a pezzettini il fiordilatte. Una volta posate le melanzane fritte su carta assorbente si può comporre il piatto. In una teglia versare uno strato di salsa di pomodoro, in seguito adagiare uno strato di melanzane fritte, aggiungere il fiordilatte e il parmigiano. Questa procedura va effettuata fino a riempire completamente la teglia. Infine infornare la teglia modalità statica a 200° per circa 20 minuti.

Una rivoluzione in cucina: ecco la parmigiana senza melanzane dello chef Sebastian Fitaru

Lo chef Sebastian Fitaru ci sorprende sempre con la sua creatività in cucina. Attivissimo sui social, dal suo profilo instagram ci propone una nuova ricetta. Una parmigiana rivisitata, rispettando sempre e comunque quelli che sono i prodotti tipici della stagione estiva. In questo caso Sebastian sostituisce le melanzane con i fiori di zucca. Tutto sommato il procedimento non cambia, tuttavia i fiori di zucca prima di essere utilizzati, vanno fritti in pastella. Ecco cosa ci occorre:

50 g di fiori di zucca;

250 g di farina di riso;

250 g di farina 00;

800 g di acqua gassata fredda;

olio di arachidi.

Semplicissima da realizzare la pastella si ottiene unendo tutti gli ingredienti e mescolando. Una volta immersi i fiori di zucca possono essere fritti. Il resto della ricetta già è conosciuta.