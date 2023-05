Come avere sempre capelli sani, forti e luminosi? Molto facile se copi il segreto che usava Rita Hayworth

Non è facile avere capelli sani e in salute. A volte, il semplice shampoo non basta per renderli luminosi e, soprattutto, forti. Nelle riviste, si vedono Vip e modelle che sfoggiano chiome lucenti ed elastiche. Con grande invidia per chi, invece, deve combattere con i problemi dei capelli. Ecco, allora, che il segreto di Rita Hayworth potrebbe risolverci il problema.

I capelli sono, da sempre, uno dei biglietti da visita più apprezzati dalle signore. E l’incubo per tanti mariti e compagni che, spesso, non si accorgono del taglio cambiato. Subendo le sacrosante ire delle signore davanti a un uomo così distratto.

Scherzi a parte (ma fino a un certo punto), avere dei capelli sani è qualcosa alla quale dovremmo aspirare tutti, maschi e femmine. E, per farlo, dobbiamo curarli come meglio possiamo, perché nulla si improvvisa. Ed esattamente come nelle malattie, ecco che prevenire è certamente meglio che curare, anche quando si tratta di avere capelli sani e forti. Il problema è che non sempre si può andare dal parrucchiere, anche perché ha un costo. Allora, a casa, come avere sempre capelli sani, forti e luminosi?

Guardare ai segreti delle dive è sempre buona cosa, perché si scoprono trucchi alla nostra portata

Guardando le riviste o i programmi televisivi, si prova invidia per modelle, attrici e Vip che hanno sempre una capigliatura splendida. Certo, hanno anche dei parrucchieri sempre pronti a sistemarle, però non sempre è solo frutto della preparazione nel camerino.

La beauty routine, infatti, è una cosa che non si improvvisa solo su un set o in uno studio televisivo. Va portata avanti anche a casa, nelle pause di lavoro. E faremmo bene, quindi, a copiare certi segreti che emergono dalle interviste di questi personaggi famosi.

I trucchi usati dai Vip per la loro beauty routine spesso si possono realizzare con alimenti che abbiamo in casa

Ad esempio, Jennifer Aniston è guardata con invidia perché dimostra almeno 10 anni meno di quelli che ha. Ed è incredibile che uno dei suoi segreti sia quello di lavarsi, al mattino, con acqua ghiacciata, e non solo. Un po’ come la dieta decrescente usata da Michelle Hunziker per avere quella splendida forma che la caratterizza da sempre.

Come si vede, sono delle routine, in casa, che chiunque di noi potrebbe tranquillamente fare ed imitare.

Come avere sempre capelli sani, forti e luminosi? Rita Hayworth usava un ingrediente che tutti abbiamo in casa

Rita Hayworth era non solo una bravissima attrice, ma anche una vera diva. Tra i suoi soprannomi, anche quello di “Ruggine”, in riferimento al colore rosso dei suoi capelli lunghi. Sempre perfetti, in ogni circostanza. Ebbene, se Hollywood le aveva trasformato l’immagine, a partire proprio dalla colorazione dei capelli, lei sapeva come mantenerli così voluminosi e sani.

Cosa faceva? Semplicemente, lavava i capelli come tutti, ma poi, ecco il trucco. Sui suoi capelli, applicava l’olio di oliva, lasciandolo lavorare per almeno 30 minuti. Tolto l’asciugamano dalla testa, li risciacquava, non con semplice acqua tiepida, ma aggiungendovi anche del succo di limone. Così da renderli ulteriormente lucenti. Come si vede, tutti ingredienti che abbiamo in casa e che potremmo utilizzare per imitare la grande Rita.