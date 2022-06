L’estate è ormai alle porte e abbiamo voglia di rimetterci in forma per ritornare al nostro solito splendore. Un po’ per la vita sedentaria, un po’ per il passare del tempo, abbiamo messo qualche chilo di troppo. In genere accumulato sulla zona addominale o sui fianchi, ma anche sulle braccia. Vorremmo liberarcene velocemente, ma purtroppo sappiamo che non esistono rimedi facili. Ci tocca fare qualche esercizio per tonificare anche le braccia cadenti.

L’attività fisica è importante per garantire la buona salute ed è parte integrante di un sano stile di vita. È l’Istituto Superiore di Sanità che riporta questa definizione, specificando anche cosa si intende per attività fisica. Non significa passare ore e ore in palestra a fare esercizi intensi e faticosi, ma fare movimento. Un qualunque sforzo che si traduce in consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo. Per tenersi in forma, quindi, si può abbinare l’attività fisica a una sana ed equilibrata alimentazione.

Perdiamo quei fastidiosi chiletti in più con un esercizio al giorno per essere in forma anche a 50 anni

Oggi vedremo qualche esercizio facilissimo da fare in casa che potrebbe aiutarci a liberarci di quei chiletti in più. Un esercizio diverso ogni giorno, anche per evitare la noia di ripetere sempre gli stessi movimenti. Fremo una serie da 40 secondi, con un recupero 15 secondi per 20 minuti al giorno. Se siamo agli inizi, possiamo anche ripetere più serie, ma partendo da 10 minuti.

Cominciamo dal lunedì con i famosissimi jumping jack, saltelli sul posto fatti aprendo e chiudendo braccia e gambe.

Passiamo al martedì, trasferiamoci a terra con i cosiddetti spiderman push up. Non è difficile immaginare la posizione, dovremo imitare proprio il famoso supereroe dei fumetti. Pancia sotto, poggiati sugli avanbracci, apriamo le gambe piegate verso l’esterno. Facciamo 5 movimenti per gamba e poi riposo di 10 secondi.

Il mercoledì procediamo con passi sul posto, tipo marcia, facciamo arrivare il ginocchio ad altezza vita. Tocchiamolo con la mano opposta per migliorare la coordinazione.

Dal giovedì al sabato

Il giovedì procediamo con lo skip sul posto, corsa stando fermi come se dovessimo correre i 100 metri.

Il venerdì si passa agli squat tanto odiati, ma con tanto di salto sul post. Scendiamo il più possibile in preparazione e atterriamo bene prima di risaltare.

Il sabato faremo i russian twist. Seduti a terra, addominali in tensione e formiamo una V con il corpo. Ruotiamo il busto a destra e sinistra per 10 movimenti e recuperiamo.

La domenica, il nostro meritato riposo.

Quindi, perdiamo quei fastidiosi chiletti in più senza dover passare ore in palestra. Basta dedicarci 20 minuti al giorno, o anche meno, e in pochissimo tempo vedremo la differenza. Se poi amiamo camminare, possiamo unire un po’ di cardio e qualche esercizio per le braccia. Con un po’ di costanza i risultati arriveranno.

Approfondimento

Prepariamoci all’estate con questi esercizi per le braccia da fare mentre camminiamo per averle meno flaccide anche a 50 anni