Quante possibilità ha Mengoni di vincere all’Eurovision Song Contest secondo i bookmakers

Si tratta di uno dei festival musicali più importanti a livello internazionale e attira l’attenzione degli scommettitori proprio come una partita di calcio. Quest’anno a Liverpool l’Italia spera di bissare la vittoria dei Maneskin, ma non sarà facile.

L’edizione dell’Eurovision Song Contest si sta svolgendo alla Liverpool Arena di Liverpool ed è finalmente arrivato il momento della finale. Tra esclusioni causate dal conflitto in Ucraina e problemi economici di diverse realtà, lo spettacolo si è comunque svolto regolarmente e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sono tante le curiosità che portano gli italiani a interessarsi allo show negli anni. Dall’ultimo posto di Modugno nel 1966 con 0 punti, alle canzoni premiate con premi speciali per Mahmood, Il Volo e Gabbani, alle vittorie di Cinquetti, Cutugno e Maneskin. Le emozioni non sono mancate.

Quest’anno a rappresentarci sarà Marco Mengoni che è già in finale perché l’Italia fa parte dei Big Five insieme a Francia, Germania, spagna e Regno Unito. Mengoni canta Due Vite, canzone vincitrice a Sanremo con cui spera di sbancare Liverpool come hanno fatto i Maneskin in Olanda nel 2021.

Siamo dietro la Francia ma in buona compagnia

Quante possibilità ha Mengoni di vincere? Le quote migliori i bookmakers le hanno date ai Paesi scandinavi. Favorita la Finlandia data a 1.50 con Kaarija e il brano Cha Cha Cha, quindi la Svezia data a 3.00 con Loreen e la canzone Tatoo. Terzo posto per la Norvegia data a 9.00 con Alessandra e la canzone Queen’s of Kings.

Di seguito troviamo Repubblica Ceca a 9.00 e Israele a 20.00. I più lontani sono Croazia a 66.00 e Malta a 100.00. Il 13 sarà il numero fortunato di Marco Mengoni? È il giorno della finale, secondo gli esperti italiani della Sisal Mengoni si trova al quinto posto per possibilità di vittoria. Così come spagnoli e israeliani, il suo primo posto è dato a 20.00. Si trova davanti ai tedeschi ma dietro ai francesi.

Quante possibilità ha Mengoni di vincere, quota che fa gola

Eppure le quote di Marco Mengoni starebbero salendo con l’avvicinarsi della finale. Mengoni è l’artista musicale italiano con più interazioni sui social, si parla di 2 milioni di contatti. Sappiamo quanto questo conti al momento della votazione e in molti sono sicuri che la performance del cantante sarà di altissimo livello e incrementerà il bottino.

Il brano arriva 10 anni dopo L’essenziale che gli procurò 4 dischi di platino dando una svolta alla sua carriera. Due Vite rappresenta il primo tassello del capitolo finale della trilogia intitolata Materia. Materia Terra è stato certificato disco di platino e così sarà per Materia Pelle che uscirà entro la fine del 2023. Una vittoria a Liverpool potrebbe portare nuovi record, ma il cantante di Ronciglione non ci pensa. Si diverte e fa emozionare e questo per ora basta. La quota della Sisal sembra severa, probabilmente verrà corretta in giornata. In ogni caso puntare su Mengoni potrebbe essere una buona scommessa. Vedremo come andrà a finire la gara, l’Italia è di nuovo protagonista nel palco dell’Eurovision Song Contest.