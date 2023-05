La Regina dell’Eurovision 2023, ecco chi è Alessandra Mele

Una canzone che è un vero successo: tutti la cantano ed è in finale. Alessandra Mele è una delle papabili vincitrici dell’Eurovision 2023. Il brano che porta si chiama “Queens of kings” ed è una bellissima canzone sulla forza, sul coraggio e sul non avere paura. Il testo è in inglese, ma l’intro è in italiano.

Dal nome potrebbe sembrare una concorrente dell’Eurovision 2023 che concorre per l’Italia, ma non è così. Infatti come ben sappiamo a rappresentare la Penisola a Liverpool per questa nuova edizione della kermesse musicale troviamo Marco Mengoni con la canzone “Due Vite”. Un testo toccante, maturo e che Marco canta divinamente.

In gara ci sono moltissimi artisti validi, altri invece che lasciano un pochino a desiderare. Durante la prima puntata, andata in onda su Rai2 martedì 9 maggio, i Paesi sfidanti sono stati 15 e solo 10 di questi hanno potuto raggiungere la finale. Abbiamo assistito al ritorno di Loreen che è salita sul palco dell’Eurovision portando una nuova canzone. Ma ovviamente sono tantissimi anche gli artisti nuovi. Quest’anno ad aprire la kermesse è stata proprio una giovane contante che ha incantato il pubblico. Lei si chiama Alessandra Mele e rappresenta la Norvegia all’Eurovision, ma nel cuore ha un pezzo d’Italia.

La Regina dell’Eurovision 2023

Alessandra Mele è una cantante classe 2002 e lo scorso gennaio ha vinto il Melodi Grand Prix, ovvero la versione norvegese del Festival di Sanremo, con la canzone “Queen of kings”. La canzone ha fatto subito il giro dei social e in poco tempo è entrata nelle classifiche mondiali, motivo per cui abbiamo la sensazione di averla già sentita. Se poi siamo dei frequentatori di TikTok, “Queen of kings” non è di certo una novità. Infatti sul social cinese sta letteralmente spaccando.

La canzone è in inglese, ma la parte iniziale è in italiano. Questo è un omaggio alle sue origini. Infatti Alessandra Mele è nata in Italia – a Pietra Ligure, provincia di Savona – da padre italiano e mamma norvegese. È cresciuta a Cisano sul Neva, dove ha completato gli studi, per poi e trasferirsi in Norvegia, dove ha potuto realizzare il sogno di diventare una cantante.

La canzone “Queen of kings” celebra il potere delle donne e poi si allarga a quello di ogni persona. Evidenzia l’importanza di sentirsi a proprio agio con se stessi, valorizzando l’autenticità e l’unicità delle persone. Ed ecco la Regina dell’Eurovision 2023, Alessandra Mele che canta “Queen of kings”.