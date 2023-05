1.800 euro all’anno regalati dal Comune e un lavoro per vivere in questa splendida e storica città

Se a Milano il mercato degli affitti sta esplodendo per l’arrivo continuo di nuovi residenti, in altre province lombarde accade esattamente il contrario. Così una amministrazione comunale offre soldi a chi decide di prendere casa sul suo territorio.

Mantova è una città che vuole crescere e per farlo ha deciso di incentivare l’arrivo di nuovi residenti. L’obiettivo del Comune è quello di contrastare lo spopolamento e di attrarre nuove energie e competenze nella città, che conta attualmente circa poco meno di 50mila abitanti. Per questo ha avviato una iniziativa che sta facendo parlare.

1.800 euro all’anno regalati dal Comune ai nuovi residenti

Mantova offre un’alta qualità della vita. La città ha una ricca offerta culturale e turistica, una buona rete di servizi e infrastrutture e un tessuto economico dinamico e innovativo. Per attirare nuovi residenti il Comune ha approvato un bando che prevede l’erogazione di un contributo mensile di 150 euro per chi decide di trasferirsi nel capoluogo virgiliano e di restarci per almeno due anni.

L’iniziativa di 1.800 euro all’anno regalati dal Comune, è rivolta a singoli e nuclei familiari a chi abbiano un lavoro con uno stipendio tra 1.200 euro e 1.500 euro mensili. Il bando prevede che l’erogazione dei 150 mensili euro sarà a fronte di un contratto di affitto. In città si affittano appartamenti anche con circa 500 euro al mese, quindi questo contributo, corrisponde a circa a 3 mesi di affitto gratuiti. Il bando prevede il contributo per 100 domande ogni anno fino al 2026

La città si propone come nuovo polo lavorativo attraente

Mantova è in forte espansione e questa iniziativa mira a trovare anche forza lavoro per le nuove aziende che si stanno insediando sul territorio. Il sindaco di Mantova in un’intervista, ha assicurato che ci saranno molte nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni.

Ci sono diverse aziende che stanno investendo e che si stanno insediando a Mantova, in particolare nel settore della logistica. Tra queste ci sono Adidas, Corneliani, Opto Engineering e MyNet. Queste aziende assumono giovani e offrono contratti a tempo indeterminato. Ma la città sta assistendo alla crescita di numerose altre imprese, compreso il porto di Valdaro, che aumenteranno ulteriormente l’offerta di lavoro nella zona.

