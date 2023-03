Quanto guadagnerà Marco Mengoni con il tour e quali sono le date più importanti

Considerato il cantante più ricercato oggi tra quelli italiani conosciuti anche all’estero, l’artista di Ronciglione comincerà il 17 giugno il suo tour. Il 2023 è già un anno ricco di soddisfazioni e la sua agenda fitta di impegni.

Marco Mengoni ha da poco vinto il Festival di Sanremo con la canzone Due vite e parteciperà all’Eurovision Song Contest che si terrà alla Liverpool Arena. Ha dovuto accorciare la canzone per rientrare negli standard della manifestazione, ma poco male. Qualche piccola rinuncia è lecita quando si tratta di visibilità e di tutelare un’ascesa che fino a qui sembra non possa fermarsi.

Partito dalla vittoria di X Factor che gli ha garantito un contratto di 300 mila euro con la Sony, Mengoni è arrivato a collezionare 60 dischi di platino e 3 d’oro vendendo 4 milioni di copie per cui ha guadagnato 1,5 euro a copia. I veri guadagni però arrivano dai concerti da cui i cantanti traggono la maggior parte della loro ricchezza. Per farci un’idea precisa basti pensare che la partecipazione a Sanremo ha fruttato al cantautore 50 mila euro mentre per i concerti incasserà dal 15% al 50% del costo del biglietto. Essendo presenti diversi stadi nel suo tour e con biglietti che potrebbero costare anche 50 euro, è facile preventivare guadagni a 6 cifre.

Nell’élite dei campioni

Non è difficile immaginare quanto guadagnerà Marco Mengoni con il tour e nessuno può dire che la sua fortuna non sia meritata. Partito con ricavi che si aggiravano intorno ai 1.000 euro al mese, a inizio carriera è arrivato a superare i 20 mila euro al mese e a posizionarsi in seguito in quella che è l’élite della canzone italiana. Ramazzotti, Pausini, Tozzi sarebbero i più ricchi, Mengoni si è messo in scia.

Il tour comincerà a Bibione e affronterà diversi stadi. I più importanti quello di Milano 8 di luglio, Bologna il 1 di luglio e Torino il 5 di luglio. Il tour si svolgerà tra giugno e luglio e toccherà Salerno il 24 giugno, Bari 28 giugno, Padova 20 giugno e infine il Circo Massimo di Roma il 15 di luglio. Previste anche 2 date all’estero, una a Francoforte e l’altra a Zurigo nel mese di aprile rispettivamente il 27 e il 29. Come dire che è meglio scaldare i motori prima di affrontare l’importante circuito.

Quanto guadagnerà Marco Mengoni con il tour e la salute della sua agenzia

Mengoni non si ferma alle canzoni. La sua agenzia No comment è in salute. Ha fatturato 893 mila euro nel 2021 con un utile del 43% in più rispetto all’anno precedente. Dati che verranno confermati e migliorati anche nel 2022. La società si occupa di attività immobiliare e mobiliare con produzione e diffusione di poster, adesivi, libri, dischi e materiale riguardante i big della canzone italiana.

Il suo palmares è ricco di premi, ha alle spalle già 4 album dal vivo e 7 in studio. Da Credimi ancora all’Essenziale, da Guerriero a Due vite i singoli di successo sono tanti e sempre proficui. Come le sue collaborazioni con Gazzelle e Madame, Samuele Bersani e Neffa. Un universo completo e ricco quello di Marco Mengoni che quest’estate darà ai suoi fan numerose altre notti magiche.