Come vestirsi da invitata per un matrimonio primaverile: comoda ed elegante con questi abiti strepitosi per brillare

Sta per cominciare la stagione dei matrimoni ed eccoci con il solito problema, cosa mi metto? Se anche tu sei indecisa e devi comprare un vestito nuovo, ecco qualche idea. Vediamo insieme le nuove tendenze che stanno già spopolando!

Mancano ancora mesi al matrimonio a cui sei invitata e già sei in crisi? La scelta dell’abito da invitata è sempre un bel problema che solo le donne riescono a capire. La cerimonia è di sera, allora serve un giacchetto più pesante. Il ricevimento è di giorno ma in chiesa non si può entrare scollate. E le scarpe? Quali mettere che siano comode ma che slancino la figura? Insomma, oltre all’abito in sé bisogna scegliere anche gli accessori giusti.

Come vestirsi da invitata per un matrimonio primaverile, giacca e pantaloni o abito lungo?

C’è una sola regola da non infrangere quando si è invitate ad un matrimonio, non far mai sfigurare la sposa. Si può scegliere qualsiasi abito, ma lascia stare quelli bianchi e quelli troppo appariscenti come quelli in paillettes. Ora che hai ben chiare queste due limitazioni, tutto è concesso! Vuoi stupire tutti ma non soffrire il freddo? Scegli un bel completo con giacca sartoriale e pantalone a vita alta leggermente a zampa d’elefante. I colori? Quelli pastello sono una garanzia, ma puoi optare per toni audaci come il blu elettrico o il verde lime. Bellissimo il completo Amburgo di Atelier Emé, ad esempio, in varie tonalità. Altrimenti, sullo stesso genere puoi scegliere una tuta intera. Sempre da Atelier Emé, la tuta Imperia color corallo è uno splendore! Vuoi spendere meno? Controlla su Mango, ci sono delle bellissime tute in offerta e 50 €.

Abito lungo sì, ma se fa freddo cosa mettere sulle spalle?

Non vuoi rinunciare all’abito lungo o midi? Sempre da Mango, c’è un bellissimo abito rosa shocking a 180 €, la Capsule Vestito scollo asimmetrico. La scollatura di questo abito dà quel tocco in più al look, ma cosa abbinare sulle spalle? No alle stole, preferisci un giacchino corto in vita e con le maniche ampie. Il colore deve essere a contrasto, non il solito bianco o nero che sembra buttato lì. Il giacchetto poi è facile da gestire, lo metti in auto se non serve o lo porti al braccio e via! Quindi, ecco qualche idea su come vestirsi da invitata per un matrimonio primaverile e stupire tutti. Attenzione però, ricordati sempre di portare un paio di scarpe di ricambio! Tutto il giorno sulle scarpe col tacco possono mettere a dura prova anche le più abili portatrici di tacchi. Se non vuoi spendere tanto, dai un’occhiata online, ci sono tanti bei sandali comodi a meno di 50 €.

