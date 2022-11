Lo sappiamo tutti: è fondamentale assumere quantità sufficienti di vitamina C per mantenere in buona salute il nostro sistema immunitario. La vitamina C non è ovviamente la sola a essere fondamentale per tenere a bada invasori quali virus e batteri, ma è tra quelle che possiamo più facilmente integrare nella dieta.

La vitamina C ha anche un ruolo importante nel benessere dei vasi sanguigni, delle ossa, della pelle e dei capelli. Un motivo in più per farne il pieno soprattutto durante l’inverno, quando molti tendono a soffrire di pelle secca o forfora, che può peggiorare durante i mesi più freddi.

Ma come possiamo assicurarci di consumare le giuste quantità di vitamina C? Qual è il nostro fabbisogno giornaliero? E nella pratica, a quante arance o mandarini corrisponde questo fabbisogno? Vediamo di fare chiarezza.

Il fabbisogno giornaliero è di circa 75-90 mg di vitamina C

La quantità di vitamina C necessaria per il nostro benessere non è uguale per tutti. In generale, per le donne si raccomanda di assumere circa 75 mg di vitamina C al giorno (che aumenta sensibilmente durante la gravidanza), mentre per gli uomini parliamo di circa 90 mg al giorno. I bambini, invece, necessitano dai 15 ai 75 mg di vitamina C al giorno. Ma nella pratica, a quanti agrumi corrispondono?

Quante arance e mandarini dovremmo mangiare al giorno per rafforzare il sistema immunitario

Il contenuto di vitamina C non è uguale in tutti gli agrumi. In particolare, limoni e arance ne contengono di più, con circa 50mg di vitamina C per 100 gr di peso. I mandarini ne contengono circa 42 mg per 100 gr. I pompelmi e i mandaranci circa 37mg.

Considerando che un’arancia pesa tra i 120 e i 200 gr in media, bastano due arance al giorno per soddisfare abbondantemente il nostro fabbisogno.

Un mandarino pesa circa 50-100 gr, quindi ne bastano all’incirca tre o quattro per soddisfare il nostro fabbisogno giornaliero, a seconda della dimensione dei frutti. Ma attenzione, perché ci sono altri frutti, oltre agli agrumi, che contiene moltissima vitamina C

Kiwi, ribes e papaia sono ricchissime miniere di vitamina C

Abbiamo visto quante arance e mandarini dovremmo consumare per soddisfare il fabbisogno di vitamina C giornaliero. Ma molti non sanno che altri frutti sono altrettanto ricchi, o anche più ricchi degli agrumi, per quanto riguarda la vitamina C.

Ad esempio, i kiwi ne contengono all’incirca 85 mg per 100gr. La papaia ne contiene circa 60 mg per 100 gr. Mentre il piccolo ribes addirittura 180 mg per 100 gr. Un alleato preziosissimo. Non esistiamo, dunque, a introdurre nella nostra dieta anche questi frutti per assicurarci di assumere quantità sufficienti di vitamina C, soprattutto durante la stagione fredda.