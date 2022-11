2 creme da abbinare alla torta di mele per un dolce squisito che lascia tutti a bocca aperta

Le nostre amiche vengono da noi per un tè? Abbiamo ospiti a cena e abbiamo dimenticato di comprare il dolce? Niente paura, possiamo risolvere trasformando la classica torta di mele in un dessert di alta pasticceria.

Basta accompagnarla con delle creme, esattamente come fanno gli chef. In una manciata di minuti avremo una golosità squisita e raffinata da lasciare tutti a bocca aperta.

Torta di mele con deliziose salse, ecco i migliori abbinamenti

La torta di mele è un irresistibile peccato di gola, un classico senza tempo dal profumo inconfondibile che non manca mai nelle nostre case. È un dolce amato da grandi e piccini, perfetto per una merenda golosa o una colazione dolce. Ma come trasformarla in un capolavoro di pasticceria? I migliori chef la accompagnano con delle salse e ne fanno un dessert godurioso.

In America la classica apple pie si serve di solito insieme a panna montata o gelato alla vaniglia. A Vienna usano anche lo zabaione. In Francia spesso abbinano alla famosa tarte tatin del gelato al fiordilatte e della crema inglese. E già queste potrebbero essere delle idee da copiare. Ma noi abbiamo rubato altri segreti agli chef: ecco 2 creme da abbinare alla più classica delle torte, una alle nocciole e l’altra al limone.

Salsa alle nocciole

La crema alle nocciole è una salsa profumata, perfetta in abbinamento alla torta di mele eventualmente con l’aggiunta di gelato. Per prepararla occorrono:

200 g di latte;

60 g di zucchero;

50 g di panna;

20 g di farina di nocciole;

15 g di liquore all’amaretto;

15 g di farina;

10 nocciole;

1 uovo piccolo e un tuorlo.

Preparazione

Tritiamo grossolanamente le nocciole. Poi in un pentolino riscaldiamo il latte, la panna, il liquore all’amaretto e la granella di nocciole. Nel frattempo con una frusta elettrica montiamo le uova con lo zucchero e la farina. Vi versiamo, quindi, il latte bollente e rimettiamo la crema sul fuoco per farla addensare. A fine cottura, poi, aggiungiamo la farina di nocciole. Serviamo con la torta di mele e del gelato allo yogurt.

2 creme da abbinare alla più classica delle torte, la salsa al limone

La salsa al limone, invece, meno densa di una classica crema, è morbida e vellutata e si sposa bene con il sapore delle mele. La crema di limoncello, che useremo per prepararla, ha il delicato profumo di una vacanza nella penisola sorrentina. Ecco gli ingredienti:

140 g di latte;

40 g di crema di limoncello;

1 tuorlo d’uovo;

50 g di zucchero;

15 g di fecola di patate;

la buccia di un limone biologico.

Preparazione

Montiamo il tuorlo con lo zucchero. Poi uniamo la fecola di patate aggiungendo qualche cucchiaiata di latte se il composto risulta troppo denso. Infine, versiamo a poco a poco il latte rimanente, la crema di limoncello e la buccia di limone che toglieremo a fine cottura. Mettiamo il composto sul fuoco per farlo addensare. Lasciamo raffreddare prima di servire.