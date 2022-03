L’acqua è un fattore davvero fondamentale per la vita e per l’uomo. Infatti, l’acqua è coinvolta nella grande maggioranza delle funzioni del corpo umano. Tra le sue capacità, quella di sciogliere compositi organici e inorganici, favorire la termoregolazione funzionando come liquido termostatico. È fondamentale per il metabolismo, ha un ruolo centrale nei processi chimici che avvengono nelle cellule. Ha, poi, tantissime altre funzioni ancora.

L’acqua è anche il principale componente del corpo umano, rappresentandone circa il 60% del peso. Nelle donne il valore scende al 50/55% e nei neonati si alza al 75%. Il corpo ha propri meccanismi per garantirsi il giusto apporto di acqua. Per quanto riguarda l’assunzione, abbiamo la sensazione della sete. Per quanto riguarda l’espulsione, abbiamo i bisogni fisiologici ma anche la sudorazione e la respirazione.

Quanta acqua bisognerebbe bere ogni giorno in base alla propria età per godere di buona salute secondo la scienza

Il Ministero della Salute ricorda come l’European Food Safety Authority abbia accertato un rapporto molto stretto tra idratazione e corretto funzionamento delle normali funzioni fisiche e cognitive. Si è osservato che perdere anche l’1% dell’acqua corporea, senza reintegrarla entro 24 ore, porta ad un peggioramento delle funzioni fisiche e cognitive.

Studi più approfonditi hanno svelato, però, una correlazione più accurata tra acqua ed età. Ed allora, ecco quanta acqua bisognerebbe bere ogni giorno in base alla propria età secondo la scienza. Intanto va premesso che le quantità di acqua da bere dipendono da moltissimi fattori. Principalmente dallo stile di vita, dalle condizioni ambientali, dalla quantità di attività e dal tipo di alimentazione del singolo individuo.

I risultati della ricerca

La European Food Safety Authority ha emanato un documento sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie. Tra le altre cose ha chiarito quanta acqua bisognerebbe bere ogni giorno per godere di ottima salute a seconda dell’età. Per i neonati il valore è 100 mL/Kg al giorno. Per i bambini da 6 mesi ad 1 anno: 800-1.000 mL al giorno. Tra 1 e 3 anni la quantità sale tra 1.100 e 1.300 mL al giorno. Per i bambini tra i 4 e gli 8 anni intorno ai 1.600 mL/giorno. Nell’adolescenza c’è una prima distinzione tra ragazzi e ragazze. Per le seconde 1.900 mL al giorno sono sufficienti, mentre per i ragazzi si consigliano 2.100 mL.

Per giovani, adulti e anziani l’unica distinzione sarebbe in base al genere. Infatti, per le donne 2 litri d’acqua al giorno sarebbero sufficienti, mentre per gli uomini si sale a 2,5 litri al giorno. Va sempre ricordato che questi sono valori indicativi che non prendono in considerazione situazioni ambientali e individuali. Si pensi ad un intensa attività fisica oppure al fatto che si vive in zone con climi caldi. Oppure si pensi alla presenza di alcuni disturbi o malattie, ad esempio gastrointestinali o stress. I valori di acqua giornaliera, in questi casi, possono anche raddoppiare.