Molte volte sono gli oggetti più impensabili quelli che ci aiutano a tenere in ordine la casa e a sbrigare nel modo più efficace possibile le pulizie di primavera. Abbiamo infatti già parlato di come, ad esempio, la linguetta metallica delle bibite sia utile per tenere a posto l’armadio. Oppure anche di come i rotoli di carta igienica possano rappresentare un’idea geniale nella battaglia contro lo sporco ostinato. Per questo oggi continuiamo su questa scia. Infatti, per avere la vasca da bagno e il piatto della doccia brillanti basta ricorrere a questa comunissima bibita. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo impiegarla al meglio.

La Coca Cola, un grande alleato per la pulizia

Stiamo parlando di uno dei soft drinks più amati di tutti i tempi, la Coca Cola. Questo marchio “made in Usa”, infatti, oltre ad avere un gusto molto dolce e rinfrescante, risulta anche un ottimo alleato per le pulizie. Infatti, viene principalmente usata per scrostare. Alcuni la possono utilizzare per rimuovere dei residui di cibo o del materiale bruciato o unto dal fondo delle pentole. Allo stesso modo è utile anche per pulire bene le parti interne del water, che spesso tendono ad ingiallirsi.

Vasca da bagno e piatto della doccia brillanti con questo ingrediente che molti hanno in cucina e utile a rimuovere la ruggine

C’è anche chi la impiega per togliere le macchie di pittura o la ruggine. Quest’ultima, infatti, può rendere difficoltose alcune operazioni. Ad esempio, può rendere complicato staccare le viti da una parete. Se no può anche provocare degli effetti antiestetici, facendo sembrare sporca la rubinetteria. Lo stesso vale anche per il piatto della doccia o per la vasca, che nonostante vari lavaggi possono essere ancora ricoperti di una patina giallastra.

Per evitare questo tipo di inconveniente si può infatti usare questa bibita. La sua effervescenza, unita ai suoi composti acidi, aiuta a togliere bene lo sporco rimasto sulle superfici. Inoltre, aiuta anche a sbiancare. Basta infatti immergere una spugnetta abrasiva all’interno di questo liquido in una bacinella. Poi lasciarla a mollo qualche minuto affinché si impregni. Infine, tirarla fuori e strofinare in maniera molto energica sulla parte macchiata. Sciacquare con acqua corrente e ripetere fino a che la macchia non accenna ad andare via.

