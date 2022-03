Molti non sanno che i nostri apparecchi ad alimentazione elettrica sono in costante pericolo. Che disdetta quando improvvisamente non si accende più il pc e magari non avevamo salvato i file prima che si spegnesse. Che problema quando il motore del frigorifero si arresta a ciel sereno e abbiamo appena fatto la spesa.

Basterebbe questo oggetto che costa meno di 15 euro per proteggere e allungare la vita agli elettrodomestici di casa compreso il pc, la lavatrice e il frigorifero

Ebbene i sovraccarichi di tensione non sono solo un problema causato dai fulmini estivi ma possono ricorrere anche nella vita quotidiana. Possono essere ad esempio causati da impulsi di accensione di grandi elettrodomestici, come i condizionatori. Questo accade soprattutto in case con un impianto elettrico datato o in case isolate. Nelle case più recenti il rischio è abbastanza trascurabile.

Va detto che i tedeschi sono molto all’avanguardia nell’adozione di sistemi di protezione dai picchi di elettricità e pertanto possiamo imparare qualcosa dalla loro esperienza.

Cos’è un picco di tensione e perché sarebbero così dannosi per il nostro portafoglio

La sovratensione o il picco di tensione si verificano quando si supera il valore limite della tensione elettrica normale, anche solo per pochi momenti. Questi carichi eccessivi improvvisi possono raggiungere i dispositivi collegati alla rete elettrica e metterli letteralmente ko. Le parti più colpite sono proprio le schede madri e le schede elettroniche (potremmo dire “le teste” degli elettrodomestici) e quindi il danno è grave. Pensiamo ad esempio a quando brucia la scheda madre di un pc, si può sostituire ma l’esborso equivarrebbe al costo di uno nuovo. A ciò si aggiunga che spesso le protezioni assicurative non coprono tali danni. Per questo occorre però valutare bene le clausole contrattuali. Sarebbe comunque meglio eliminare il problema da principio e non mettere a rischio la vita dei nostri elettrodomestici.

Gli adattatori o le multiprese con protezione da sovratensione

Ebbene una soluzione a questo problema c’è e addirittura sono più di una. Potremmo, infatti optare per uno stabilizzatore di corrente che garantisce il flusso costante della tensione frapponendosi fra gli impulsi e i dispositivi elettrici. Il prezzo di questi apparecchi superano però le 150 euro. Un’alternativa economica e assai maneggevole sono gli adattatori o le cosiddette ciabatte con protezione da sovratensione.

Questi apparecchi sono degli adattatori che vanno inseriti nella presa a parete, mentre nell’adattatore va inserita la presa dell’elettrodomestico.

Questi adattatori non superano le 15 euro. Stesso discorso vale per le prese multiple dotate di protezione contro i sovraccarichi. In questo caso facciamo attenzione a non confondere queste ultime con le semplici ciabatte multipresa.

Troviamo questi dispositivi nei negozi di fai da te ben assortiti ma anche nei negozi di elettronica. Possono esser chiamati in modo diverso ad esempio: protettori Surge, limitatori di tensione o appunto adattatori con protezione dalla sovratensione.

Ecco perché basterebbe questo oggetto che costa meno di 15 euro per risparmiare moltissimi soldi in manutenzione degli elettrodomestici.

