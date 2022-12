Quando tagliare i capelli il prossimo anno per farli crescere forti e più velocemente: ecco i giorni

Secondo le credenze popolari, le fasi lunari influenzerebbero la crescita dei capelli. Attenzione perché non dobbiamo basarci solo sulla Luna piena: scopriamo i giorni migliori per tagliare i capelli nel 2023.

Secondo molte tradizioni popolari, il taglio dei capelli che stimoli la crescita dipenderebbe dall’alternarsi delle fasi lunari. Le fasi lunari corrispondono alle diverse posizioni che assume la Luna nel suo moto intorno alla Terra. Ovviamente non è mai stata prodotta alcuna prova scientifica ma sono in molti a seguire il calendario lunare. Anche gli agricoltori si basano sulle fasi lunari per la semina, il raccolto e l’irrigazione.

Quando tagliare i capelli il prossimo anno per farli crescere forti? Ecco i giorno mese per mese

La fase crescente corrisponderebbe ai giorni in cui tagliando i capelli, si otterrebbe una crescita maggiore. In realtà possiamo essere ancora più precisi. Quando la Luna si trova in Leone o in Vergine, sia con Luna calante o crescente sarà il momento ottimale per “darci un taglio”. Lasciamo perdere il parrucchiere quando la Luna è in casa dei Pesci e del Cancro.

Quando tagliare i capelli a Gennaio e Febbraio 2023

Gennaio parte bene perché il 7 ci sarà Luna piena. Dalle 6 del mattino alle 12 è l’orario che ci regalerà una chioma vigorosa e crescita rapida. Se riusciamo a trovare qualche parrucchiere aperto l’8 sarebbe un giorno perfetto. Il periodo favorevole proseguirà fino 12 gennaio con la Luna in Leone ed in Vergine. I migliori giorni di febbraio 2023 per tagliare i capelli saranno dal 4 all’8 febbraio. 5 febbraio ci sarà in più la Luna piena.

I giorni migliori per tagliare i capelli a marzo e aprile 2023

Dal 4 all’8 marzo sarà un periodo perfetto per l’appuntamento dal parrucchiere e in particolare il 7 marzo sarà Luna piena. Dal 1 al 4 aprile e a fine mese ancora un periodo propizio dal 27 aprile fino al 30. Da segnalare il 4 aprile per la Luna piena.

A maggio e a giugno 2023

Purtroppo il primo maggio sarebbe un giorno utile per un buon taglio ma troveremo i parrucchieri chiusi, ahinoi! Però dal 25 al 29 maggio abbiamo altri giorni per dare una spuntatina mentre il 5 maggio ci sarà Luna piena. A Giugno segniamo sul calendario il 4 giugno e dal 21 al 25 giugno.

Quando tagliare i capelli a Luglio e Agosto 2023

Per Luglio annotiamo il 3 Luglio che è Luna piena e dal 18 al 22. Ad agosto il primo del mese ci sarà Luna piena mentre il nostro satellite si troverà in Vergine e Leone dal 14 al 18.

Settembre e Ottobre 2023

Dall’11 al 15 settembre avremo ottimi giorni per tagliare i capelli mentre la Luna piena ci sarà il 29 del mese. Per Ottobre dall’8 all’11 saranno i giorni perfetti e il 28 ottobre avremo la Luna piena.

Novembre e Dicembre 2023

I giorni da scegliere per un buon taglio dal parrucchiere sono dal 4 all’8 novembre e il 27 novembre perché ci sarà Luna piena. A dicembre prenotiamo il parrucchiere dal 2 al 6 e il 27 perché Luna piena. Per Capodanno si potrà fare una capatina in salone dal 29 fino al 31.

Ecco quindi quando tagliare i capelli il prossimo anno.