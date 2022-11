Dicembre gioioso per Leone e Pesci ma una magica Luna piena speciale bacia un altro segno zodiacale

Il mese di novembre agli sgoccioli porta a fare un resoconto delle giornate passate ma anche ad auspicare il meglio per quelle future. Cominciamo dunque a fare previsioni e a guardare l’oroscopo per sapere cosa ci attenda durante l’inizio dell’ultimo mese dell’anno.

Purtroppo gli orizzonti non sono propriamente rosei per tutti, comincerà male il mese in particolare per due segni zodiacali. Il primo è il Capricorno, già da lungo tempo in affanno, il mese prossimo avrà davvero difficoltà a giostrare i propri impegni. Deve stringere i denti e tirare avanti magari cominciando a organizzare un viaggetto per distrarsi nelle vacanze.

La Bilancia vivrà un periodo totale di confusione in cui dovrà trovare nuovi punti di riferimento. Potrebbe sentire la necessità di rivedere le proprie priorità nonché di compiere dei cambiamenti per fuoriuscire da situazioni che le stanno strette.

Dall’altra parte però altri segni zodiacali avranno da beneficiare dell’arrivo di dicembre già dai primi giorni.

Dicembre gioioso per Leone e altri segni zodiacali fortunati

Il Leone è bello carico e si appresta a concludere in bellezza l’anno. Ad animarlo tanta voglia di fare e di rivalsa. Quando si mette in testa qualcosa è difficile dissuaderlo, tanto più in un cielo così propizio come quello che si appresta ad arrivare.

Ha vissuto fasi di stallo che l’hanno molto provato, ma col favore delle stelle finalmente le carte in tavola cambiano. La sua potrebbe essere la mano vincente della partita dell’anno.

Grandi soddisfazioni arrivano per i Pesci, un segno tra i 4 più lunatici, che dopo aver seminato con impegno finalmente raccolgono i frutti. È un periodo particolarmente produttivo per loro e ciò genera un forte entusiasmo. Il nuovo stato d’animo coinvolge tutti i settori e potrebbe spingerli a cominciare nuove e appassionanti relazioni sentimentali.

La fortuna sorriderà anche all’Ariete, nonostante sia tra i più spendaccioni dello zodiaco vedrà aumentare le proprie entrate. Quest’anno infatti ha visto ricompensata abbondantemente la sua audacia e dicembre non sarà da meno. La dea bendata spira nella sua direzione e converrà seguire l’istinto per lasciarsi traportare verso ricchi approdi.

La Luna piena della lunga notte di dicembre

Quindi dicembre gioioso per Leone, Pesci e Ariete, ma a questa tripletta si aggiunge un altro segno zodiacale che sbancherà letteralmente.

Si tratta dei Gemelli che godranno della magia propizia di una Luna piena diversa dal solito. Sarà l’ultima dell’anno e si chiama Luna Fredda o della Lunga Notte. Questi nomi derivano dal fatto che si trovi in un periodo freddo e a ridosso dell’inverno, quando le notti si allungano e le giornate di sole si accorciano.

La Luna piena della Lunga Notte splenderà alta e brillante nel cielo il giorno 8 dicembre e sarà nel segno dei Gemelli. La forza misteriosa e affascinante lunare pervaderà questo segno e lo renderà particolarmente sensitivo.

Uno spiccato sesto senso lo condurrà a compiere delle scelte intuitive e ispirate che si riveleranno particolarmente felici. I Gemelli dovranno approfittare di questa data benevola per investire nel lavoro, se ambiscono a fare carriera, e in amore.

Le relazioni già avviate potrebbero fare un salto di qualità, i single invece potrebbero finalmente accorgersi di una persona speciale.