Gli eccezionali ortaggi da piantare e seminare a dicembre in vaso e nell’orto più un frutto gustoso

Dicembre è il mese perfetto per piantare e seminare degli incredibili ortaggi in pieno campo o in vaso e un frutto di bosco nutriente da utilizzare nelle ricette dolci e salate. Vediamoli nel dettaglio.

Il terreno dell’orto, durante l’inverno, non è proprio semplice da lavorare, ma questo non vuol dire che dobbiamo trascurarlo. Anche nel mese di dicembre è possibile dedicarsi al giardinaggio, curando le piante ornamentali e provvedendo alla semina di alcuni ortaggi. Principalmente dovremo proteggere le specie che patiscono il freddo, effettuando pacciamatura o rivestendole con appositi teli. È tempo di mettere a dimora gli alberi da frutto, raccogliere gli agrumi maturi e le ultime zucche, magari realizzando delle golose composte da conservare per i prossimi mesi. I lavori più importanti da fare in giardino comprendono anche il taglio del prato, concimare le siepi e gli arbusti e pulire bene gli attrezzi.

Gli eccezionali ortaggi da piantare e seminare nel terreno o in balcone

Per poter raccogliere tra pochi mesi delle verdure di stagione, non dimentichiamo di dedicarci alla semina di alcuni ortaggi strepitosi. Simile alla cipolla, lo scalogno è un ingrediente molto utilizzato in cucina, perché insaporisce vari tipi di pietanze. La sua caratteristica è che è molto semplice da coltivare. Anche chi non ha particolare esperienza, infatti, potrà ottenere un raccolto rigoglioso. Cresce bene anche in luoghi piuttosto freddi e quindi potremmo piantarlo in pieno campo. Il terreno che lo accoglie dovrà essere sabbioso o argilloso, drenato, soffice e senza ristagni. Basterà posizionare il bulbo verso l’alto in profondità e concimare, dopo aver zappato e preparato il letto.

Sarebbero resistenti al freddo anche le cipolle invernali, quella di Giarratana o Lucca, che si dovrebbero seminare prima delle gelate. Nell’orto disponiamo i bulbi in zone soleggiate e in terreni poco compatti, non troppo in profondità. Se partiamo da un semplice seme, facciamo crescere la pianta di circa 15 cm prima di trapiantarla nell’orto. Potremmo coltivare facilmente, in balcone, in un vaso in terracotta scalogno e cipolle, come anche le carote, interrando il seme ad un centimetro di profondità. Tra gli eccezionali ortaggi da piantare e seminare, infatti, la carota potrebbe rappresentare un’ottima scelta perché resistente e poco soggetta a malattie.

I benefici del mirtillo e come usarlo in cucina

Siamo ancora in tempo per impreziosire l’orto e i vasi del terrazzo con delle nutrienti lenticchie. I semi vanno disposti a circa 3 cm di profondità ed a 30 cm di distanza. Ci vorranno poi almeno 3 mesi per poterle assaporare. Necessitano invece di un terreno acido i mirtilli, arbusto che non teme il freddo e si ammala difficilmente. Nonostante abbia una germogliazione complessa, potremo risolvere acquistando una piantina o piantando una talea. Aggiungiamo dei concimi nutritivi ed entro due anni avremo una splendida pianta che fruttifica.

Potremo così mettere in tavola un frutto ricchissimo di potassio e vitamina C, che potrebbe agire positivamente sulla salute cardiovascolare e sui livelli alti degli zuccheri nel sangue. Valorizziamo i mirtilli in cucina con delle bruschette farcite con formaggio, con salse da abbinare alla carne o al pesce, o con deliziose crostate e muffin.