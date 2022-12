Per i regali di Natale si spenderà nettamente di meno, ma su cosa si orienteranno gli italiani?

Solitamente gli italiani utilizzano la tredicesima per andare ad affrontare le spese delle feste natalizie. E anche per fare i regali. Ma quest’anno parte della tredicesima sarà assorbita dalle spese dovute dagli aumenti dei prezzi di carburante, bollette e cibo. E proprio per questo i soldi destinati ai regali di Natale toccheranno i minimi storici da 15 anni. Vediamo i dettagli continuando a leggere i prossimi paragrafi.

Secondo uno studio di Confcommercio quest’anno la spesa destinata ai regali di Natale sarà drasticamente ridimensionata. Un calo netto rispetto allo scorso anno che porta la spesa al limite più basso negli ultimi 15 anni. Tagli dovuto alla crisi economica, ovviamente, e all’aumento dei prezzi che porta ad un utilizzo diverso della tredicesima. Mensilità aggiuntiva notoriamente destinata alle festività natalizie ma che oggi serve anche a tamponare spese maggiori. Per i regali di Natale si spenderà nettamente di meno, ma vediamo su cosa si punterà.

Meno soldi, meno spesa sui regali

Il 2022 sarà un anno con regali di Natale più poveri. A dirlo è l’ufficio Studi di Confcommercio. La spesa pro capite si abbassa da 169 euro dello scorso anno a 158 euro. 11 euro in meno a persona spesi quest’anno. Quello che gli italiani possono spendere per comperare i doni natalizi si abbassa per molteplici ragioni.

Usciamo da una pandemia durata due anni che ha messo a dura prova l’occupazione in Italia. Ed ora, complice la crisi, i nuclei familiari faticano ad arrivare a fine mese. E la tredicesima non è sicuramente sufficiente a far fronte ai numerosi aumenti e a permettere un Natale ricco.

Le famiglie italiane sono sempre più povere

Natale più povero perché le famiglie italiane stanno vivendo un disagio economico non indifferente. E non hanno più soldi. Figuriamoci se quei pochi che hanno da spendere decidono di riversarli sui regali di Natale.

Ma si manterrà la tradizione che vuole lo scambio dei doni in ricordo dei primi doni portati alla nascita di Gesù. E, quindi, se i presenti vanno fatti, si punterà su regali che siano utili e necessari a chi li riceve. Banditi gli sfizi e sicuramente la scelta ricadrà sicuramente non su cose frivole.

Per i regali di Natale si spenderà nettamente di meno

Il detto dice che “basta il pensiero”. Ed è vero, per trasmettere il proprio affetto l’importante è che un regalo sia fatto con il cuore e non importa il prezzo. I regali non mancheranno, soprattutto per i più piccini e per gli affetti più cari. Ma sicuramente si punterà oltre che su cose utili anche su cose poco costose.