Sarà capitato a tutti gli amanti delle uova, d’imbattersi in qualche cosa forse d’inaspettato, in fase di sgusciatura. Oltre all’albume trasparente e al tuorlo che, in altro approfondimento, abbiamo visto assumere colori diversi, ci si potrebbe trovare di fronte a questa cosa. Vale a dire ad una macchiolina rossastra in un punto del tuorlo. Cosa significa? E soprattutto, quando sul tuorlo compare una macchia rossa è consigliabile consumare l’uovo? Meglio buttare tutto nella pattumiera, o non è nulla di preoccupante? Per saperne di più, cerchiamo di analizzare quando sul tuorlo compare una macchia rossa, è consigliabile o meno consumare l’uovo?

La macchia rossa

In gergo tecnico, si potrebbe dire che nel tuorlo si trova il cosiddetto “blastodisco” ben visibile a occhio nudo. Questa macchiolina, non è di poco conto. Rappresenta infatti la parte più “importante” di tutto l’uovo. “Perché?” ci si potrebbe chidere. La risposta è presto data. Infatti consultando una qualsiasi pagina di approfondimento sulle uova, sarà facile appurare quanto segue. Vale a dire, quel punto rossastro è indicato come il contenitore del DNA. Se dunque l’uovo è un’unica cellula, il blastodisco rappresenta il suo nucleo. Vale a dire quel fulcro da cui si formerà il pulcino nel caso in cui l’uovo dovesse essere fecondato. Ma attenzione a considerare quel puntino come un segnale di avvenuta fecondazione.

La fecondazione

È opinione piuttosto diffusa quella di considerare la macchia rossa sul tuorlo una spia dell’avvenuta fecondazione. In realtà, il cosiddetto “disco germinativo” non è quel puntino rosso. Per cui se non si tratta di questo, cosa sta a significare quella macchiolina sul tuorlo? Stando agli esperti della materia, si tratterebbe di piccole tracce ematiche che si originano in fase di formazione dell’uovo. Quindi è possibile imbattersi in queste tracce rossastre, sia in caso di uova prese dal contadino, come in quelle del supermercato.

Quando sul tuorlo compare una macchia rossa è consigliabile consumare l’uovo?

Ai fini del consumo di uova sul cui tuorlo compare una macchia rossa, molti si interrogano cosa sia meglio fare. Se dunque quelle macchioline sono dovute a delle microlesioni, ciò significa che potrebbero esserci conseguenze dannose in caso di consumo di queste uova? La risposta è piuttosto unanime. Vale a dire che quando sul tuorlo compare una macchia rossa, l’uovo si può tranquillamente consumare, in quando non c’è alcuna implicazione negativa. Nè in termini di freschezza dell’uovo, né in termini di qualità o di gusto.