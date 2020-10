È indetta un’asta pubblica volta all’alienazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori di proprietà del Comune di Torino. L’asta è la n. 48 / 2020 e la determinazione dirigenziale è la n.2695 dell’11 agosto 2020. L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete a partire dal prezzo posto a base della gara, a seconda dei diversi lotti. La vendita dei veicoli avverrà inoltre fuori dal campo IVA, perchè la città di Torino non svolge attività commerciale. Ci eravamo già occupati di questa gara con particolare riguardo per gli autoveicoli in questo precedente approfondimento. Ora invece concentriamo l’attenzione sui furgoni messi all’asta. Vediamo quindi quanti sono i furgoni messi all’asta, ecco dove e di che tipo. Per cominciare, indichiamo qui di seguito quali sono le tipologie di furgoni messi all’asta, suddivisi per marca di appartenenza.

Piaggio

a) n.6 Piaggio Microvett Porter furgone vetrato 4p El. Base d’asta da 400 a 500 euro;

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

b) n.1 Piaggio Microvett Porter cass. rib. post. El. Base d’asta 400 euro;

c) n.3 Piaggio Microvett Porter El. equip. con cestello telescopico Colombo. Base d’asta 1.000 euro;

d) n.1 Piaggio Porter furgone vetrato 4p Bz. Base d’asta 500 euro;

e) n.2 Piaggio Porter cass. rib. post. Bz. Base d’asta da 600 a 700 euro.

Fiat

a) n.1 Fiat Fiorino 1.4 Panorama Bz. Base d’asta 600 euro;

b) n.1 Fiat Doblò Combi 1.2 Bz. Base d’asta 700 euro;

c) n.4 Fiat Doblò Combi 1.6 Bipower Bz. Base d’asta da 800 a 860 euro;

d) n.1 Fiat Doblò Cargo 1.6 Bipower Bz. Base d’asta 900 euro;

e) n.1 Fiat Scudo Combi 9p. Base d’asta 800 euro;

f) n.1 Fiat Scudo Combi 8p. Base d’asta 1.900 euro;

g) n.4 Fiat Ducato Furgone 11q.li 2.0 Ds. Base d’asta da 900 a 1010 euro;

h) n.1 Fiat Ducato Furgone GV 15q.li 2.0 Ds. Base d’asta 1.000 euro;

i) n.1 Fiat Ducato Furgone GV 15q.li 2.3 Ds. Base d’asta 1.610 euro;

l) n.1 Fiat Ducato 2.3 Ds. con allestim. trasporto disabili. Base d’asta 1.500 euro.

Renault Nissan Iveco

a) Renault Master 2.5 100 cv. Ds. con cassone ribaltabile trilaterale. Base d’asta 1.000 euro;

b) Effedi Gasolone 2.5 Ds. con cass. Scarrabile. Base d’asta 1.000 euro;

c) Nissan Atleon 120.16 Ds. con cass. rib. post. equip. con centine / telone. Base d’asta 3.410 euro;

d) Iveco Eurocargo 100E17 doppia cab. Ds. con cass. fisso equip. con centine / telone e pedana caric. ANTEO mod. MP075 (portata 750 kg). Base d’asta 10.880 euro;

e) Iveco Eurocargo 100E17 doppia cab. Ds. con cass. fisso equip. con centine / telone. Base d’asta 10.470 euro;

f) Iveco Magirus 110.17 Ds. con cass. rib. post. equip. con gru idraulica FASSI mod. F105.21. Base d’asta 2.200 euro.

Come aggiudicarsi i furgoni messi all’asta, ecco dove e di che tipo

Trattandosi di vendita tramite asta pubblica, sarà necessario attenersi a quanto espressamente indicato nel bando che qui viene riportato in versione integrale. In questa sede ci limiteremo, pertanto, ad alcune sommarie precisazioni. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento delle spese di stipula, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e dei documenti collegati. Questo oltre al pagamento degli interi prezzi di acquisto offerti.

Tutti gli interessati potranno anche visionare veicoli e documenti relativi. Saranno a loro disposizione i libretti di circolazione, certificati di proprietà e dichiarazioni di conformità, presso l’autorimessa responsabile. Vale a dire: “Autorimessa Municipale” di Via Ponchielli, 66 – 10154 Torino. Pertanto, sarà necessario fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì contattando i seguenti recapiti telefonici: 011.01134112 / 011.01134113 / 011.01134166.

Tempistiche

La tempistica entro cui attivarsi, per quanto sopra esposto, va dal giorno lunedì 07/09/2020 al giorno venerdì 23/10/2020. Mentre per ciò che concerne l’invio della propria offerta economica in caso di reale interesse all’acquisto, dovrà effettuarsi entro le ore 10:30 del giorno martedì 27/10/2020. Questo è l’indirizzo di riferimento: Ufficio “Protocollo Generale della Città di Torino – Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi” – P.zza Palazzo di Città, 1 – Torino. Quanto invece alla seduta pubblica per l’asta, è stata fissata per il giorno mercoledì 28/10/2020 alle ore 10,30, presso una sala del Palazzo Civico in P.zza Palazzo di Città, 1 – Torino.